Двое пострадали в ДТП в Центральном районе Тольятти

9 сентября на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало двенадцать человек, двое из которых несовершеннолетние.

Так, в Центральном районе Тольятти в 17:40 56-летний мужчина, управляя Next ГАЗ, двигался по улице Новозаводской со стороны Обводного шоссе в направлении проезда Тупикового. В пути следования, перед выполнением поворота налево возле дома №11А стр. 1, не убедился в безопасности его выполнения и допустил столкновение с автомашиной LADA Granta, под управлением 23-летней женщины, которая двигалась в прямом попутном направлении. Водитель и пассажиры легкового автомобиля – 1-месячный мальчик и 19-летний юноша доставлены в медицинское учреждение.