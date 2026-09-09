ДТП с мопедом произошло в Автозаводском районе Тольятти

8 сентября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 08:05 в Автозаводском районе г. Тольятти. 22-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, в районе дома № 12 по ул. Ворошилова, не убедился в безопасности совершения маневра и столкнулся с мопедом под управлением 24-летнего молодого человека, который двигался в попутном направлении. С места ДТП госпитализированы водитель двухколесного транспортного средства и его пассажир – 22-летняя девушка.