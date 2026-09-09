Ливень 8 сентября обновил семь рекордов по осадкам в Самарской области

Дожди 8 сентября установили новые суточные максимумы количества осадков сразу на семи метеостанциях Самарской области. Самый сильный ливень прошел в Безенчуке, где за сутки выпало 75,7 мм осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

Прежний рекорд для 8 сентября в Безенчуке составлял 13 мм и был зарегистрирован в 1978 году. Таким образом, новый показатель превысил его на 62,7 мм.

В Аглосе метеостанция зафиксировала 59,6 мм осадков. Это на 40,1 мм больше прежнего максимума 1993 года. В Тольятти за сутки выпало 48,6 мм — на 19,3 мм больше рекорда, установленного в 1978 году.

Один из наиболее давних суточных максимумов обновился в Большой Глушице. Там рекорд держался с 1967 года и составлял 15,7 мм. После затяжного дождя показатель достиг 28 мм.

Дождливая и прохладная погода сохранится в Самарской области до середины недели из-за влияния циклонического вихря. Затем осадки начнут ослабевать, а температура постепенно вернется к климатической норме, пишет Самарская газета.