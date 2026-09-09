Избиратели могут протестировать сервис электронного голосования

Началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). До 20:00 10 сентября по местному времени избиратели 32 регионов, в которых запланировано применение ДЭГ на выборах депутатов Госдумы, региональных и муниципальных выборах, могут пройти процедуру ДЭГ в тренировочном режиме.

Кто может протестировать систему

Принять участие в «тренировке» смогут избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭГ на Госуслугах и получившие по нему статус «Учтено» до 23:59 МСК 6 сентября.

Участвовать в тестировании системы ДЭГ можно с 8:00 9 сентября до 20:00 10 сентября по времени региона, в котором у избирателя есть прописка.

Как принять участие в тестировании

Зайти на портал ДЭГ в дни проведения тренировки.

Нажать кнопку «Участвовать».

Авторизоваться через Госуслуги.

Пройти тестовое голосование.

Тестирование проходит на обезличенных тестовых данных и не требует посещения избирательного участка.

Как ещё подготовиться к голосованию

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