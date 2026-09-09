Экологическая акция Росреестра прошла в селе Винновка

Члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра приняли участие в экологической акции, приуроченной ко Дню особо охраняемых природных территорий региона. Мероприятие прошло на территории национального парка «Самарская лука» в селе Винновка.

Участниками акции, которая проходит в области в пятый раз, стала молодежь и профсоюзный актив Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

В рамках акции была очищена прибрежная часть Волги, приведены в порядок популярные зоны отдыха. Также Молодежный совет областной организации провел познавательный квиз, посвященный истории России. Продолжилось мероприятие экскурсией в Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь, где участники узнали об истории этого места.

Председатель Самарской областной организации Профсоюза Александр Иванович Ларионов поблагодарил всех собравшихся за содействие в сохранение природы.

«Такие мероприятия не только помогают поддерживать чистоту особо охраняемых природных территорий, но и способствуют формированию экологической культуры, ответственного отношения к окружающей среде, — отметила член Молодежного совета самарского Росреестра Арина Чернышкова. — Участие в экологическом десанте — это и возможность сплотить коллектив, привлечь внимание к важности сохранения природного наследия нашего края».