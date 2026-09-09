Стартовал прием работ на конкурс "СМИротворец-2026"

Прием работ на ХVIII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений стартовал. В 2026 году конкурс входит в перечень основных мероприятий Года единства народов России.

"СМИротворец" проводится в шести основных номинациях:

«Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Единство народов» (материалы, которые посвящены Году единства народов России).

- У нашего конкурса есть традиция – одну из номинаций мы посвящаем главной теме года. В 2026 году по всей стране реализуются инициативы, посвященные Году единства народов России. Конечно же журналисты рассказывают о них в своих материалах. Самых достойных мы отметим на награждении, – говорит президент Гильдии межэтнической журналистики, руководитель оргкомитета конкурса "СМИротворец" Маргарита Лянге.

Помимо основных номинаций также предусмотрена специальная номинация для новых медиа "Блоги".

Окончание приема работ – 20 сентября 2026 года.

СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик - не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.

Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу "Авторские права") или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru

Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии полного (подстрочного) перевода или дубляжа на русский язык.

Награждение лауреатов пройдет в ноябре в Москве.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте "СМИротворца".

ХVIII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» совместно с Гильдией межэтнической журналистики.

Сайт конкурса https://concours.nazaccent.ru/