в Самаре обсудили развитие химической промышленности и технологический суверенитет

8 сентября в Самаре начал работу крупнейший Приволжский форум-выставка «Химия большой страны». Организаторами выступают Правительство Самарской области, Администрация городского округа Самара, Российский Союз химиков и индустриальное агентство «Эйч Медиа» при официальной поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Форум объединил руководителей федеральных и региональных органов власти, крупнейших химических и фармацевтических холдингов, представителей профильных академических институтов, университетов, институтов развития и ведущих экспертов отрасли.

В первый день форума участники обсудили технологическую независимость химического комплекса, реализацию нового национального проекта «Новые материалы и химия», развитие биоэкономики, переработку углеводородного сырья и финансовые инструменты стимулирования инвестиций.

Деловая программа открылась пленарной сессией «Маршрут развития химпрома в Самарской области». С приветственным словом от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выступил заместитель председателя Правительства регионa Вячеслав Романов. В своем докладе об инвестиционной привлекательности губернии он подчеркнул, что экономика области демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 года валовой региональный продукт вырос на 10,7 млрд рублей, зафиксировав за Самарской областью 2-е место в Приволжском федеральном округе. Вячеслав Романов также наградил наградил ведущих представителей химической отрасли – предприятия и экспертов.

О роли эффективного взаимодействия бизнеса с муниципальными властями при формировании современной городской инфраструктуры рассказал глава городского округа Самара Иван Носков. В сессии также приняли участие первый вице-президент Российского союза химиков Мария Иванова и генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

«Будущее российской химической промышленности формируется уже сегодня — через новые технологии, инвестиции, научные разработки и, самое главное, через людей, которые будут развивать отрасль завтра. Форум „Химия большой страны“ дает возможность выстроить открытый профессиональный диалог. Особенно ценно, что в его повестке большое внимание уделяется молодежи и формированию кадрового потенциала химического комплекса России», — отметила Мария Иванова.

Центральным событием первого дня стала панельная дискуссия «Технологическая независимость химпрома: перспективы развития 2026–2030», где эксперты оценили промежуточные результаты нацпроекта «Новые материалы и химия» и создание новых цепочек добавленной стоимости.

С подробным докладом о промышленном, сырьевом и фармацевтическом потенциале региона, а также о действующих мерах государственной поддержки выступил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. «Для поддержки предприятий региона мы задействуем полный спектр областных и федеральных финансовых инструментов. Прежде всего, это льготные займы Фонда развития промышленности по сниженным ставкам, механизм инвестиционного налогового вычета, позволяющий компаниям существенно снизить налоговую нагрузку при модернизации цехов, а также субсидирование затрат на НИОКР и другие меры. Мы готовы оказывать всестороннее содействие компаниям, реализующим импортозамещающие проекты на территории Самарской губернии», -подчеркнул он.

Деловая программа форума, который проходит накануне 440-летия Самары, рассчитана на два дня и включает 8 профильных сессий. В центре внимания экспертов 8 и 9 сентября — технологии химического синтеза углеводородов, биоэкономика Поволжья, финансово-кредитная инфраструктура, логистические и экспортные маршруты, химия для транспортного машиностроения, а также автоматизация, роботизация и внедрение искусственного интеллекта на предприятиях химпрома. В рамках форума также состоится выездное заседание Комиссии РСПП по химической промышленности.

На протяжении всех дней работы форума во Дворце спорта работает масштабная выставка оборудования и технологических решений, на которой региональные предприятия представляют свои инновационные разработки, наглядно демонстрируя производственную мощь и научный потенциал Самарской области.

Фото Минпромторг Самарской области