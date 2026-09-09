Самарская область — четвёртая в России по росту аптечных продаж

Самарский аптечный рынок вырос на 11,13% в августе — это четвёртый результат по России. При этом рост оказался очень широким: в плюсе 24 из 25 категорий.

Сильнее всего выросли:

— средства от простуды и гриппа — +43,23% при росте средней цены на 10,21%;

— противовирусные препараты — +30,92%;

— препараты для бронхиальной астмы — +24,06%;

— аллергия — +23,93%;

— дерматология — +20,73% при удорожании покупки на 13,20%;

— средства для похудения — +19,98%.

Также заметно выросли продажи препаратов для нервной системы (+16,14%), антибиотиков (+16,12%) и желудочно-кишечных средств (+12,97%).

Единственной категорией без роста стала онкология: продажи практически не изменились (-0,09%), но средняя цена покупки снизилась на 33,84% — это самое сильное падение цены среди всех регионов и категорий в выборке.

Это данные на основе продаж из 62 000+ аптек, подключённых к «Ютеке».