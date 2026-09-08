Более 1000 консультаций за месяц для жителей ДНР провели самарские врачи

Работа по укреплению медицинского взаимодействия между регионами продолжается. Выездная бригада специалистов из Самарской области оказывала медицинскую помощь в Центральной городской больнице города Снежное.



В команду вошли 7 специалистов: терапевт, хирург, два невролога, оториноларинголог, офтальмолог и травматолог-ортопед.



Главная цель таких командировок — сделать качественную медицинскую помощь максимально доступной. Ежедневно каждый из специалистов принимал до 45 человек. В итоге за месяц было проведено более 1000 консультаций.



«Эта поездка – очередное подтверждение, что для медицины нет чужих пациентов. В седьмой раз я ездил помогать людям. В таких условиях особенно важно, чтобы пациенты получили необходимое лечение. Понимал, что мой опыт и знания могут быть полезны»,- рассказал руководитель группы, заведующий травматологическим отделением, врач-травматолог-ортопед Самарской городской больницы №10 Александр Шерстобитов.



Напомним, с 2022 года Правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом.

Фото: минздрав СО