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Более 1000 консультаций за месяц для жителей ДНР провели самарские врачи

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Выездная бригада специалистов из Самарской области оказывала медицинскую помощь в Центральной городской больнице города Снежное.

Работа по укреплению медицинского взаимодействия между регионами продолжается. Выездная бригада специалистов из Самарской области оказывала медицинскую помощь в Центральной городской больнице города Снежное.

В команду вошли 7 специалистов: терапевт, хирург, два невролога, оториноларинголог, офтальмолог и травматолог-ортопед.

Главная цель таких командировок — сделать качественную медицинскую помощь максимально доступной. Ежедневно каждый из специалистов принимал до 45 человек. В итоге за месяц было проведено более 1000 консультаций.

«Эта поездка – очередное подтверждение, что для медицины нет чужих пациентов. В седьмой раз я ездил помогать людям. В таких условиях особенно важно, чтобы пациенты получили необходимое лечение. Понимал, что мой опыт и знания могут быть полезны»,- рассказал руководитель группы, заведующий травматологическим отделением, врач-травматолог-ортопед Самарской городской больницы №10 Александр Шерстобитов.

Напомним, с 2022 года Правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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