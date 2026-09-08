В губернии отметили первый День языков народов: в ДДН написали диктант «Россия — дом народов»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Восемь заявителей представили конкурсной комиссии бизнес-планы по развитию проектов по растениеводству, мясному животноводству, рыбоводству.
В Минсельхозе прошел конкурсный отбор проектов, предусматривающих их реализацию с участием средств гранта
Сергей Проказов стал победителем конкурса «Лучший по профессии» среди начальников пожарных караулов Самарской области.
Лучший начальник караула Самарской области служит в Тольятти
8 сентября в Самаре стартовал федеральный Форум-выставка «Химия большой страны.
Федеральный Форум-выставка «Химия большой страны» стартовал в Самаре
В Самаре в связи с интенсивными затяжными осадками усилена работа городских служб. 7 сентября в городе выпало 19,2 мм осадков в виде дождя.
Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы
Сегодня, 8 сентября, в Дворце спорта «МТЛ-Арена» прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню финансиста.
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню финансиста
7 сентября в Самаре, на базе семейного спортивного комплекса «Виктория-2», состоялся Паралимпийский фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре 9 команд стали участниками Паралимпийского фестиваля для людей с ОВЗ 
9 сентября в 13:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится молодежный минифест-пикник «Губерния через культуру: разные - вМесте».
В Самарской областной библиотеке для молодежи состоится молодежный минифест-пикник
Температура воздуха 9 сентября в Самаре ночью +11, +13°С, днем +12, +14°С
9 сентября в регионе дождливо и ветренно, до +15°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.47
0.28
EUR 100.5
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню финансиста
В самарской спортшколе №4 открылась «умная» спортивная площадка
Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии отметили первый День языков народов: в ДДН написали диктант «Россия — дом народов»

349
В губернии отметили первый День языков народов: в ДДН написали диктант «Россия — дом народов»

8 сентября 2026 года в России впервые отметили День языков народов Российской Федерации - памятную дату, учреждённую Указом Президента России Владимира Путина. Цель праздника - сохранение и поддержка языков народов России. Дата выбрана не случайно: 8 сентября - день рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова, чьё творчество стало мостом между культурами разных народов нашей страны.
Главной площадкой празднования в Самарской области стал Дом дружбы народов Самарской области. Здесь состоялся Всероссийский просветительский диктант «Россия - дом народов», организованный Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Тема акции - Год единства народов России. 
Участники писали текст на русском языке - государственном языке страны, который объединяет народы от Кавказа до Дальнего Востока. Выбор творчества Расула Гамзатова в качестве основы для диктанта стал символом этого единства: поэт творил на родном аварском и на русском, который называл своими «крыльями».
Перед началом диктанта студенты Поволжского государственного колледжа - будущие юристы - познакомились с выставкой «Многонациональная губерния» и библиовыставкой литературы на языках народов Самарской области.
«Языки - это душа каждого народа, носители его многовековой мудрости, традиций и культуры. Когда исчезает язык, то исчезает целый мир, уникальное восприятие действительности, накопленное веками. Именно поэтому в Год единства народов России мы говорим о важности сохранения языкового многообразия. Это не противоречит идее единства, а наоборот, укрепляет её. Россия сильна своим многообразием, и наша задача - беречь каждый язык как часть общего культурного кода страны», - подчеркнул заместитель директора ГКУ СО «Дом дружбы народов» Пётр Сучков. 
Почётную миссию прочитать текст диктанта доверили Евгению Киселёву, подполковнику Военно‑космических сил в запасе, председателю Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда», руководителю Самарской школы будущих космонавтов.

Сегодня в России проживают представители более 190 народов, звучат более 270 языков и диалектов. Самарская земля - настоящая модель этого многообразия: здесь живут русские, татары, чуваши, мордва, башкиры, казахи и представители многих других народов. Русский язык является для них основным средством общения и единения.
Как подчеркнули участники мероприятия, текст диктанта помог им по-новому взглянуть на обычные вещи.
 «Участие в такой акции для меня - возможность почувствовать себя частью большой истории моей страны и выразить уважение к культурам других народов», - сказала Софья Н.
«Творчество Гамзатова - это про взаимопонимание, про то, как важно слышать друг друга, несмотря на различия. В его строках чувствуется мудрость горского народа, но при этом они очень близки и понятны человеку любой национальности. Поэтому, на мой взгляд, его произведения идеально легли в основу диктанта в Год единства», - считает Мухамедазис Х.
«Мне очень понравилось, что диктант проходил именно в Доме дружбы народов, который является символ того, о чём мы сегодня писали, - говорит студентка Марьяна Ш. – А строки Гамзатова заставили задуматься о том, как много нас объединяет».

 

Фото:   Дом дружбы народов Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Восемь заявителей представили конкурсной комиссии бизнес-планы по развитию проектов по растениеводству, мясному животноводству, рыбоводству.
08 сентября 2026, 22:24
В Минсельхозе прошел конкурсный отбор проектов, предусматривающих их реализацию с участием средств гранта
Восемь заявителей представили конкурсной комиссии бизнес-планы по развитию проектов по растениеводству, мясному животноводству, рыбоводству. Сельское хозяйство
152
8 сентября в Самаре стартовал федеральный Форум-выставка «Химия большой страны.
08 сентября 2026, 20:59
Федеральный Форум-выставка «Химия большой страны» стартовал в Самаре
8 сентября в Самаре стартовал федеральный Форум-выставка «Химия большой страны. Общество
208
В Самаре в связи с интенсивными затяжными осадками усилена работа городских служб. 7 сентября в городе выпало 19,2 мм осадков в виде дождя.
08 сентября 2026, 20:21
Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы
В Самаре в связи с интенсивными затяжными осадками усилена работа городских служб. 7 сентября в городе выпало 19,2 мм осадков в виде дождя. ЖКХ
208
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
8 сентября 2026  13:37
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
837
7 сентября на оперативном совещании в облправительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.
7 сентября 2026  17:33
Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток
753
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
860
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
957
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
2515
Весь список