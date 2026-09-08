В губернии отметили первый День языков народов: в ДДН написали диктант «Россия — дом народов»

8 сентября 2026 года в России впервые отметили День языков народов Российской Федерации - памятную дату, учреждённую Указом Президента России Владимира Путина. Цель праздника - сохранение и поддержка языков народов России. Дата выбрана не случайно: 8 сентября - день рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова, чьё творчество стало мостом между культурами разных народов нашей страны.

Главной площадкой празднования в Самарской области стал Дом дружбы народов Самарской области. Здесь состоялся Всероссийский просветительский диктант «Россия - дом народов», организованный Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Тема акции - Год единства народов России.

Участники писали текст на русском языке - государственном языке страны, который объединяет народы от Кавказа до Дальнего Востока. Выбор творчества Расула Гамзатова в качестве основы для диктанта стал символом этого единства: поэт творил на родном аварском и на русском, который называл своими «крыльями».

Перед началом диктанта студенты Поволжского государственного колледжа - будущие юристы - познакомились с выставкой «Многонациональная губерния» и библиовыставкой литературы на языках народов Самарской области.

«Языки - это душа каждого народа, носители его многовековой мудрости, традиций и культуры. Когда исчезает язык, то исчезает целый мир, уникальное восприятие действительности, накопленное веками. Именно поэтому в Год единства народов России мы говорим о важности сохранения языкового многообразия. Это не противоречит идее единства, а наоборот, укрепляет её. Россия сильна своим многообразием, и наша задача - беречь каждый язык как часть общего культурного кода страны», - подчеркнул заместитель директора ГКУ СО «Дом дружбы народов» Пётр Сучков.

Почётную миссию прочитать текст диктанта доверили Евгению Киселёву, подполковнику Военно‑космических сил в запасе, председателю Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда», руководителю Самарской школы будущих космонавтов.

Сегодня в России проживают представители более 190 народов, звучат более 270 языков и диалектов. Самарская земля - настоящая модель этого многообразия: здесь живут русские, татары, чуваши, мордва, башкиры, казахи и представители многих других народов. Русский язык является для них основным средством общения и единения.

Как подчеркнули участники мероприятия, текст диктанта помог им по-новому взглянуть на обычные вещи.

«Участие в такой акции для меня - возможность почувствовать себя частью большой истории моей страны и выразить уважение к культурам других народов», - сказала Софья Н.

«Творчество Гамзатова - это про взаимопонимание, про то, как важно слышать друг друга, несмотря на различия. В его строках чувствуется мудрость горского народа, но при этом они очень близки и понятны человеку любой национальности. Поэтому, на мой взгляд, его произведения идеально легли в основу диктанта в Год единства», - считает Мухамедазис Х.

«Мне очень понравилось, что диктант проходил именно в Доме дружбы народов, который является символ того, о чём мы сегодня писали, - говорит студентка Марьяна Ш. – А строки Гамзатова заставили задуматься о том, как много нас объединяет».

Фото: Дом дружбы народов Самарской области