440 лет Самаре: бесплатные экскурсии по городу

В рамках празднования 440-летия Самары жители и гости города смогут посетить бесплатные пешеходные экскурсии, которые проведут профессиональные гиды и экскурсоводы.



Маршруты охватывают главные символы и достопримечательности города: от купеческих особняков улицы Куйбышева до знаковых мест, связанных с жизнью выдающихся личностей, таких как Петр Алабин, Эльдар Рязанов, Алексей Толстой и другие. На экскурсиях участники смогут узнать о вкладе основателя города в его развитие и истории Самарского знамени, о связи с городом великого режиссера, об эвакуации артистов в годы войны, а также познакомиться со скверами и памятниками, посвященными писателям и книжным героям.

Программа экскурсий здесь.

Фото: пресс-служба администрации Самары