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440 лет Самаре: бесплатные экскурсии по городу

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В рамках празднования 440-летия Самары жители и гости города смогут посетить бесплатные пешеходные экскурсии, которые проведут профессиональные гиды и экскурсоводы.

В рамках празднования 440-летия Самары жители и гости города смогут посетить бесплатные пешеходные экскурсии, которые проведут профессиональные гиды и экскурсоводы.

Маршруты охватывают главные символы и достопримечательности города: от купеческих особняков улицы Куйбышева до знаковых мест, связанных с жизнью выдающихся личностей, таких как Петр Алабин, Эльдар Рязанов, Алексей Толстой и другие. На экскурсиях участники смогут узнать о вкладе основателя города в его развитие и истории Самарского знамени, о связи с городом великого режиссера, об эвакуации артистов в годы войны, а также познакомиться со скверами и памятниками, посвященными писателям и книжным героям.
Программа экскурсий здесь.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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