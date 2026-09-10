Дети Самары готовят праздничные концерты к 440-летию города

В Самаре во всех детских садах идет активная подготовка праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею города. Дети разучивают песни о Самаре, изучают историю родного края, готовят тематические выставки, посвященные знаковым событиям и людям города. Концерты и творческие показы пройдут для родителей и педагогов.



«Подготовка ко Дню города начинается задолго до праздника, и особенно приятно видеть, как активно включаются в нее наши дети. Песни о Самаре помогают ребятам почувствовать связь с родным городом, узнать его историю, а концерты объединяют всех — и детей, и родителей, и учителей. Огромное спасибо всем ребятам: вы большие молодцы, ваши выступления — это самый ценный подарок для города! Спасибо нашим педагогам, которые делают событием не только сам праздник, но и подготовку к нему», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Хор школы № 149 в составе 40 человек исполнит на своих праздничных мероприятиях песню «Самарский вечерний дождик», вокальный ансамбль школы № 154 споет «Про любимую Самару». Активно готовятся к празднику и самые юные самарцы: в детском саду № 42 на этой неделе состоится концерт с участием детей, педагогов и родителей. В программе — теневой спектакль о возникновении города из крепости, песни, танцы, выступление ложкарей, сцены о космической, военной и промышленной истории региона. Родители представят номер, посвященный Грушинскому фестивалю.



«Каждый год в канун дня рождения нашего города на уроках музыки мы говорим о Самаре: вспоминаем важные даты, знакомимся с главными символами города. Учим и исполняем гимн Самарской области, песни самарских композиторов. Ребята гордятся, что гимн нашей школы написал Леонид Вахмянин — тот же композитор, что и гимн Самары. Через эти песни дети лучше узнают родной край, а когда выступают на празднике, даже на сцене школы, чувствуют, что они — часть большого общего события!» – поделилась Анастасия Селина, руководитель Образцовой вокальной эстрадной студии «Коломбина» школы № 154.





Фото: пресс-служба администрации Самары