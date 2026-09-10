В губернии состоялась презентация второй «Народной премии» для бизнеса

В среду, 9 сентября, на площадке «Станкозавода» прошла презентация второй «Народной премии 63.RU» – социально значимого проекта, который организует «Шкулев Холдинг». Проект призван отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие родного региона. Правительство Самарской области выступает соорганизатором и партнером премии.

От лица губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участников презентации приветствовал заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

«Для нас большая честь выступать партнером этой инициативы. Премия – это важный инструмент публичного признания, ведь главную оценку здесь дают жители Самарской области. Они своим выбором подтверждают качество, востребованность и честную репутацию компаний. В этом и есть уникальность проекта: это не просто соревнование, а возможность заявить о себе, перенять лучшие практики и найти новых партнеров», – отметил Павел Финк.

Министр также подчеркнул, что правительство региона системно поддерживает развитие предпринимательства. Сегодня в регионе свою деятельность ведут свыше 140 тысяч субъектов МСП. Самарская область уверенно занимает высокие позиции в профильных федеральных рейтингах, и такие проекты, как «Народная премия», работают на укрепление делового климата. Прямой диалог на подобных площадках позволяет быть на связи с бизнесом, слышать запросы предпринимателей и оперативно на них реагировать.

После главы Минэкономразвития на сцену вышел депутат Самарской губернской думы Роман Балтер: «Это очень здорово, когда в нашем регионе проходят такие некоммерческие и неполитизированные акции, на которых предприниматели нашего города, нашей области могут показать себя и посмотреть других».

В 2025 году представители бизнеса подали более 8 тысяч заявок, жители региона отдали больше 40 тысяч голосов. Было выбрано 100 финалистов и определены 11 компаний-победителей.

Голосование в рамках премии проходит в два этапа. Сначала читатели 63.RU предлагают номинантов. Затем в каждой из 10 номинаций определяется по 10 самых упоминаемых компаний, которые входят в шорт-лист и автоматически становятся топ-100 лучших компаний региона. На втором этапе голосование идет на специальном сайте. Победителей определяют только голоса жителей. Участие в премии бесплатное. Итоги Народной премии подведут в ноябре.

Фото: Роман Данилкин, 63.RU