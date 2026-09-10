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В регионе проходит общественная акция «Одна земля, одна судьба, одна сила»

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В Самарской области проходят мероприятия областной общественной акции «Одна земля, одна судьба, одна сила», приуроченной к Дню дружбы народов Самарской области и Дню языков народов РФ.

В Самарской области проходят мероприятия областной общественной акции «Одна земля, одна судьба, одна сила», приуроченной к Дню дружбы народов Самарской области и Дню языков народов Российской Федерации. 12 сентября станет завершающим днём акции, которая организована при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам национальностей России.

Просветительские события охватили все муниципальные образования региона. Выставки, встречи, познавательные программы, концерты и творческие занятия объединяют жителей Самарской области вокруг общих ценностей: уважения к культурному многообразию России, сохранения исторической памяти, гражданской ответственности и взаимной поддержки. Главная цель акции созвучна приоритетам Стратегии государственной национальной политики РФ - укрепление общероссийской гражданской идентичности, межнационального согласия и чувства сопричастности к судьбе страны. В Год единства народов России эта работа приобретает особое значение.

Детская школа искусств № 6 города Самары присоединилась к акции выставкой орнаментов народов, проживающих в Самарской области. С 7 по 12 сентября посетители могут познакомиться с образцами вышивки и орнаментальными мотивами русской, белорусской, чувашской, татарской, мордовской и башкирской культур. Выставка помогает увидеть, как через цвет, форму и композицию орнамента сохраняются культурная память, представления о красоте и связь поколений.

В образовательном центре села Камышла состоялась классная встреча с ветераном специальной военной операции Рамилем Хусаиновым. Он рассказал школьникам о службе, жизненном опыте, значении гражданской ответственности, любви к Родине и сохранении мира. Участники смогли задать вопросы гостю и обсудить темы преемственности поколений, исторической памяти и уважения к защитникам Отечества.

В выставочном зале культурно-досугового комплекса «Октябрьский» г.о. Октябрьск работают выставки «Восвояси. Искусство прикладного созидания», «Куклы русской души» и «Золотые россыпи соломки». Одними из первых экспозиции посетили учащиеся школы № 3. Ребята познакомились с различными направлениями декоративно-прикладного искусства: аппликацией из соломки, ткачеством, машинной вышивкой, кружевоплетением, изготовлением вязаной игрушки, торсион-папье, каллиграфией, лазерной резкой и созданием текстильной народной куклы.

Во Дворце культуры города Похвистнево организована информационная выставка «Мы разные, но не чужие…». Экспозиция знакомит посетителей с фактами о народах, проживающих в Самарской области, их культурных традициях и вкладе в историю региона. Выставка напоминает о том, что многонациональность Самарской области - часть её культурного богатства, а взаимное уважение и добрососедство остаются важной основой общественного согласия.

В Центральной городской библиотеке имени Е.И. Аркадьева города Сызрани состоялся праздник «Золотые россыпи», посвящённый Дню языков народов Российской Федерации и Дню дружбы народов Самарской области. В мероприятии приняли участие национальное культурное объединение «Татары Сызрани», татарский песенный ансамбль «Чишмэ», мордовский вокальный ансамбль «Нармонь морыця», чувашские ансамбли «Атал» и «Салкусь», армянский хореографический ансамбль «Аракс», русские коллективы «Обереги», «Россияне» и «Хорошки», патриотический клуб «Казачья застава» с подразделением «Оберегъ», представители национальных центров и автономий города. В программе прозвучали народные песни и музыка, состоялось знакомство с культурой и традициями народов России.

Мордовский культурный центр города Тольятти провёл для школьников села Верхнее Санчелеево познавательное мероприятие, посвящённое языковому многообразию России. Участники ансамбля «Мокшень вайме» познакомили ребят с мордовскими языками - мокша и эрзя, рассказали о традициях и культуре мордовского народа. Сохранение языков народов России - важная часть культурного наследия страны.

«В каждом муниципалитете акция получает своё содержательное наполнение, - подчеркнули в Доме дружбы народов Самарской области. – Но их объединяет общий смысл - укрепление гражданского единства, уважения к традициям народов России и ответственности за будущее Самарской области и страны».

 

Фото:   ДДН Самарской области

Теги: Самара

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