Полицейские Чапаевска рассказали будущим мамам о безопасности детей-пассажиров

В родильном доме сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по г. Чапаевску совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Юлией Дыминской провели профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир».

Будущим мамам напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения а так же во время поездок с ребёнком всегда использовать детские удерживающие устройства. Инспекторы объяснили, почему нельзя перевозить ребенка на руках, и рассказали, как правильно выбрать и установить удерживающее устройство с учетом возраста и веса ребенка.

Участники также обсудили безопасность детей вблизи проезжей части и во дворах, важность использования световозвращающих элементов. Юлия Дыминская подчеркнула, что родители должны не только объяснять детям правила безопасного поведения, но и сами соблюдать их, показывая личный пример.

В завершение встречи будущим мамам вручили тематические памятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области