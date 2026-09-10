ПривГУПС: студенческая семья примет участие во Всероссийском фестивале «Код семейного счастья»

Студенческая семья с 1 курса ПривГУПС примет участие во Всероссийском фестивале «Код семейного счастья» для молодых семей транспортных вузов страны, который проводится в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Представлять ПривГУПС будет семья студентов 1 курса Института управления и экономики Арины и Максима Кутимских. Они познакомились в Саратовском техникуме железнодорожного транспорта – филиале ПривГУПС. Учились в одной группе и производственную практику проходили на одной станции Приволжской железной дороги. Учеба не только объединила студентов, но и соединила сердца молодых людей. После техникума оба решили поступать в университет по программе ускоренного обучения «4+3». Важный шаг в новую жизнь решили сделать вместе – перед поступлением в вуз поженились. У молодых одна группа, одна специальность – «Эксплуатация железных дорог», и одно большое совместное будущее.

«В нашем регионе уже более 800 студенческих семей, и мы открываем комнаты матери и ребенка в ведущих вузах, а в 2026 году создадим пространство для кратковременного пребывания детей в ПВГУС. Действует принцип «одного окна» и центр социально-психологической поддержки. Наша задача – продолжать создавать условия, чтобы такие талантливые студенты, как Арина и Максим, могли спокойно учиться, развиваться и не боялись создавать семьи во время учебы», – рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В прошлом году Арина вышла в финал и стала победительницей XIV общесетевой викторины на знание ПТЭ. Потом заняла 1 место в конкурсе «Лучший научно-исследовательский проект» для обучающихся по программам среднего профессионального образования образовательных учреждений железнодорожных специальностей в номинации «Технологии искусственного интеллекта в транспортной отрасли». Максим также неоднократно становился победителем и лауреатом отраслевых конкурсов.

Как рассказал Максим, железнодорожное образование выбрали осознанно – отрасль привлекает новизной, инновациями и перспективами стабильной работы. В этом и заключается код семейного счастья. «Трудностей не боимся, ведь мы вместе идем по жизни, свое будущее связываем с работой на железной дороге. А пока для нас главное – учеба и профессиональное развитие», – пояснил Максим Кутимский.

Заочный этап Всероссийского фестиваля «Код семейного счастья» проходит до 11 сентября, а уже 24-25 сентября участники встретятся в Санкт-Петербурге, в Петербургском государственном университете путей сообщения им. Императора Александра I.

В программе: конкурсы для семей, лекции психологов и медицинских специалистов, семейная деловая игра и концерт с участием творческих коллективов различных университетов. Мероприятие направлено на поддержку духовно-нравственных ценностей, семейных традиций.

Фото: пресс-служба ПривГУПС