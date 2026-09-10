Приём заявок на премию для добровольцев региона «Волжское сердце» продлён до 24 сентября

Приём заявок на первую региональную премию для добровольцев «Волжское сердце» продлён до 24 сентября. Подать заявку можно на платформе «Добро.рф»: https://navigator.dobro.ru/measure/29018-null

«Волжское сердце» — первая региональная премия, учреждённая по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева для тех, кто помогает людям и делает жизнь земляков лучше. Заявиться могут не только опытные волонтёры. Индивидуальные номинации открыты для жителей области с личным волонтёрским опытом, командные — для домов молодёжных организаций, Добро.Центров, школьных, студенческих и некоммерческих объединений, бизнеса, инициативных групп и семей. Возрастных ограничений нет: нужен подтверждённый аккаунт на «Госуслугах» и авторизация на «Добро.рф». Уже подано более 1 200 заявок из всех муниципальных образований региона.

«Сегодня в Самарской области сотни тысяч человек вовлечены в добровольческую деятельность, и за этой цифрой — реальные дела. Добровольчество перестало быть разовой инициативой, именно поэтому очень важно было продлить сроки приема подачи заявок. В регионе впервые учреждена Премия «Волжское сердце» для признания тех, кто много лет делает добро без громких слов. Уверена, Премия станет традицией, которая будет год за годом укреплять культуру добровольчества в Самарской области!» — Анастасия Васина, руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области.

В премии более 20 номинаций для добровольцев и организаций. Отдельная номинация — «СВОй человек», для тех, кто помогает участникам специальной военной операции. Один участник может подать заявку сразу в нескольких номинациях. Победителей назовут в декабре на Форуме добровольцев Самарской области, приуроченном к Международному дню добровольца.