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Приём заявок на премию для добровольцев региона «Волжское сердце» продлён до 24 сентября

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«Волжское сердце» — первая региональная премия, учреждённая для тех, кто помогает людям и делает жизнь земляков лучше.

Приём заявок на первую региональную премию для добровольцев «Волжское сердце» продлён до 24 сентября. Подать заявку можно на платформе «Добро.рф»: https://navigator.dobro.ru/measure/29018-null

«Волжское сердце» — первая региональная премия, учреждённая по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева для тех, кто помогает людям и делает жизнь земляков лучше. Заявиться могут не только опытные волонтёры. Индивидуальные номинации открыты для жителей области с личным волонтёрским опытом, командные — для домов молодёжных организаций, Добро.Центров, школьных, студенческих и некоммерческих объединений, бизнеса, инициативных групп и семей. Возрастных ограничений нет: нужен подтверждённый аккаунт на «Госуслугах» и авторизация на «Добро.рф». Уже подано более 1 200 заявок из всех муниципальных образований региона.

«Сегодня в Самарской области сотни тысяч человек вовлечены в добровольческую деятельность, и за этой цифрой — реальные дела. Добровольчество перестало быть разовой инициативой, именно поэтому очень важно было продлить сроки приема подачи заявок. В регионе впервые учреждена Премия «Волжское сердце» для признания тех, кто много лет делает добро без громких слов. Уверена, Премия станет традицией, которая будет год за годом укреплять культуру добровольчества в Самарской области!» — Анастасия Васина, руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области.

В премии более 20 номинаций для добровольцев и организаций. Отдельная номинация — «СВОй человек», для тех, кто помогает участникам специальной военной операции. Один участник может подать заявку сразу в нескольких номинациях. Победителей назовут в декабре на Форуме добровольцев Самарской области, приуроченном к Международному дню добровольца.

 

Теги: Самара

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