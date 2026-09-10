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В Самаре состоялся товарищеский баскетбольный матч между БК «Самара» и сборной Самарского областного онкодиспансера

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Врачи областного онкодиспансера вышли на баскетбольную площадку вместе с БК «Самара» Спортивная встреча стала частью профилактической акции, приуроченной ко Дню трезвости.

В Самаре состоялся товарищеский баскетбольный матч между БК «Самара» и сборной Самарского областного клинического онкологического диспансера. Спортивная встреча стала частью профилактической акции, приуроченной ко Дню трезвости.

Главной целью мероприятия стала не борьба за счёт, а разговор о здоровье - через спорт, личный пример медицинских работников и простые привычки, которые помогают сохранять активность и хорошее самочувствие.

«Самарский онкологический диспансер всегда уделяет большое внимание здоровому образу жизни. Медицина и спорт вместе работают на одну важную цель - сохранение здоровья людей. Наше совместное мероприятие - это не просто баскетбольный матч, а профилактическая акция, которая напоминает: физическая активность, отказ от вредных привычек, профилактика и ранняя диагностика помогают снизить риски серьёзных заболеваний», - отметил главный врач диспансера, главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии СамГМУ, доктор медицинских наук Олег Каганов.

К акции присоединились представители медицинского сообщества, спорта, профсоюзных организаций и пациентского сообщества. Председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина отметила, что профилактика сегодня становится важной частью культуры здоровья.
«Быть здоровым сегодня модно. Мы всё чаще говорим об активном долголетии, а оно начинается с простых вещей: отказа от вредных привычек, правильного питания и физической активности. И кто, как не врачи, должны показывать в этом пример», - подчеркнула она.

Помимо баскетбольного матча для гостей работали тематические площадки. Перед началом игры прошёл флешмоб «Оранжевая волна» с участием болельщиков БК «Самара», специалистов онкодиспансера и представителей пациентского сообщества АНО «Живём с любовью».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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