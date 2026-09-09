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В Самарской области продолжается углубленная диспансеризация участников СВО 

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Первый этап диспансеризации ветераны СВО проходят в поликлиниках по месту жительства. Второй этап — углубленная диспансеризация — организован на базе 6 медучреждений региона, в том числе и в Тольяттинской поликлинике №3.

Первый этап диспансеризации ветераны СВО проходят в поликлиниках по месту жительства. Второй этап — углубленная диспансеризация — организован на базе 6 медучреждений региона, в том числе и в Тольяттинской поликлинике №3. Медицинская помощь оказывается ветеранам СВО из Тольятти, Жигулёвска и Ставропольского района. 
За один визит в поликлинику ветераны проходят целый ряд узких специалистов таких как терапевт, офтальмолог, кардиолог, невролог, психолог, уролог, хирург, травматолог-ортопед, оториноларинголог и стоматолог. При необходимости в этот же день проводятся дополнительные исследования. 
«Второй год подряд приезжаю сюда на второй этап. Впечатления снова только положительные. Программа расширенная: успеваешь пройти много профильных врачей за один раз»,- рассказал ветеран СВО Юрий Ниськов.
По результатам обследования врачи определяют тактику лечения либо назначают дополнительные исследования. При наличии медицинских показаний пациент направляется на госпитализацию. Также формируются рекомендации по прохождению курса реабилитации и санаторно-курортного лечения. 
«Сегодня участие в диспансеризации приняли 25 человек. Осмотр и все необходимые обследования проводятся централизованно с привлечением узких специалистов. В течение дня полученные данные обрабатываются и в обязательном порядке вносятся в электронную систему. Это обеспечивает преемственность медицинской помощи среди медицинских учреждений», - отметила заведующая консультативным центром Тольяттинской городской поликлиники №3 Наталья Лапина. 
Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек – это часть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению главы государства Владимира Путина. В текущем году углублённую диспансеризацию в регионе прошли больше 2 тысяч 200 ветеранов СВО.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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