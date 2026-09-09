110 молодых людей представят наш регион  на МФМ-2026

11 сентября в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль молодежи – 2026. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Самарскую область на международной площадке представят 80 участников и 30 волонтеров. В состав делегации вошли молодые активисты, представители разных сфер и направлений, а также иностранные студенты.

Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября и объединит 10 000 молодых лидеров из 89 регионов России и 191 страны. Фестиваль станет площадкой для международного диалога, обмена опытом и поиска единомышленников. Девиз события — «Следуй за мечтой. Вместе с Россией», говорящий о нашей стране как о месте, где идеи воплощаются в жизнь.

В этом году Самарская область направит на фестиваль делегацию из 110 человек. В числе 80 участников - пять ребят от 14 до 17 лет, пять иностранцев, которые живут и учатся в Самаре, и 70 молодых активистов. Сфера интересов представителей региона охватывает широкий круг направлений: наука, общественная деятельность, спорт, культура и другие направления. При этом значительная часть самарской делегации - ребята, которые только начинают заявлять о себе на крупных мероприятиях.

«Ребята везут с собой идеи о взаимодействии — научном, общественном, творческом, проекты, которые они могут создать вместе. Важно, чтобы это взаимодействие было не только на словах, но и на деле, на практике. Приятно, что в делегации много новых лиц, то есть тех людей, которых мы не видели на форумах, на каких-то больших событиях. Кто-то только открывает себе мир, но уже имеет достаточно большой, классный багаж», — отмечает Иван Кистанов, руководитель самарской делегации участников и волонтеров Международного фестиваля молодежи, лидер Международного клуба дружбы Самарской области.

Именно возможность для такого взаимодействия станет одной из ключевых составляющих фестиваля. Программа объединит образовательные, дискуссионные, спортивные, культурные, экскурсионные и практические форматы. Участники из разных стран представят свои идеи и проекты, обсудят вопросы науки, технологий, образования, общественной деятельности, культуры. Например, Кристина Майорова, член молодежного парламента Самарской области, едет на фестиваль за новым опытом взаимодействия в сфере госуправления.

«Отрадно, что в этом году делегации впервые собрали по отраслевому признаку. Это и креативные индустрии, и спорт, наука, образование и государственное управление. Мне в этом году интересно было конкретно государственное управление — лекции, мастер-классы в этой отрасли. Хотелось бы пообщаться с ребятами не только из других регионов на эти темы, но и из других стран. Вообще рассказать про нашу страну — это наша главная задача», — поделилась Кристина.

Отдельную часть региональной делегации составляют 30 волонтеров. Добровольцы будут задействованы в разных функциональных направлениях: сопровождении участников и делегаций, протокольной работе, создании контента и других задачах. Среди самарских волонтеров есть ребята, которые владеют английским, испанским и французским языками. Они будут одними из первых представителей региона, с которыми познакомятся участники и гости события. Всего помогать в проведении Международного фестиваля молодежи будут 2 000 волонтеров, работающих по 17 функциональным направлениям.

Основная программа Международного фестиваля молодежи развернется на площадках Екатеринбурга. Одной из них станет кампус Уральского федерального университета, где разместятся участники и волонтеры, а основная программа события пройдет в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Культурная программа объединит музыку, литературу, театр, изобразительное и народное искусство, гастрономию и зрелищные форматы. В «Квартале культур мира» участники познакомятся с традициями Азии, Африки, Европы, Америки и Ближнего Востока - всего запланировано более 100 активностей. Среди ключевых событий — Шествие молодежи мира, Фестиваль игр народов мира, Ярмарка русской литературы, выставочные проекты и спортивные активности.

Участие Самарской области в Международном фестивале молодежи позволит молодым активистам региона представить свои идеи, получить новый опыт международного взаимодействия и найти единомышленников для реализации совместных проектов.

Фото: Молодёжь Самарской области