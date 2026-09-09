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Подведены итоги уникального театрального проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

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7 сентября 2026 года в Нижнем Новгороде подвели итоги уникального театрального проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026», объединившего молодых режиссёров, актёров, студентов и педагогов ведущих театральных вузов России и зарубежных стран.

7 сентября 2026 года в Нижнем Новгороде подвели итоги уникального театрального проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026», объединившего молодых режиссёров, актёров, студентов и педагогов ведущих театральных вузов России и зарубежных стран.

В течение семи дней участники фестиваля работали над эскизами спектаклей в необычном формате: на борту теплохода «Александр Попов», который проследовал по маршруту через пять городов Приволжского и Центрального федеральных округов. Торжественное открытие фестиваля состоялось 31 августа в Саратовском театре кукол «Теремок», после чего 1 сентября теплоход отправился из Саратова в творческое путешествие. В ходе маршрута участники посетили Самару (2 сентября, показы на сцене КЦ «Дирижабль»), Казань (3 сентября, РЦ «Созвездие – Йолдызлык»), Кострому (6 сентября, Драмтеатр им. А.Н. Островского) и завершили путешествие 7 сентября в Нижнем Новгороде на сцене Нижегородского театра юного зрителя.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев поздравил участников фестиваля с успешным завершением образовательного тура: «Прошли семь дней путешествия, в ходе которых вы посетили пять городов и представили своё творчество местным зрителям. Наш великий народ объединяет река Волга и не менее великий русский язык. Тема фестиваля в этом году – русская классическая литература. Это ответ тем, кто пытался «вычистить» нашу российскую культуру. Роман «Евгений Онегин» издан на 75 языках мира, «Мастер и Маргарита» переведён на десятки языков. Сколько фильмов, опер и пьес поставлено по этим произведениям! Мир без русской классики представить невозможно. ГИТИСФЕСТ – территория творческого поиска, где встречаются опыт ведущих педагогов ГИТИСа и смелость молодых театральных коллективов. И очень важно, что жители пяти городов смогли увидеть ваши работы. Кроме того, мы приняли решение, что разместим видео всех эскизов на сайте Фестиваля «Театральное Приволжье», чтобы обеспечить доступ к ним еще большего количества зрителей».

Он напомнил, что в ПФО проходит фестиваль «Театральное Приволжье». Победители получили возможность принять участие в проекте «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026». «Благодаря высоким результатам участники окружного проекта были награждены поездкой. Выражаю благодарность всем организаторам, прежде всего Президентскому фонду культурных инициатив и Российскому институту театрального искусства – ГИТИС», – сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

На борту теплохода проходили творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей в каждом из городов-участников. В этом году фестиваль-лаборатория посвящен юбилейным датам выдающихся русских писателей и поэтов: молодые режиссёры обратились к произведениям Николая Лескова, Евгения Шварца, Мусы Джалиля, Михаила Булгакова (к 135-летию писателя), Александра Афанасьева, Николая Гумилёва и Аркадия Аверченко. В финальный день на сцене Нижегородского ТЮЗа были представлены постановочные эскизы, созданные участниками фестиваля в ходе творческого путешествия: «Дьяволиада» (Михаил Булгаков), «День человеческий» (Аркадий Аверченко), «Дерево превращений» (Николай Гумилёв) и др.

В проекте приняли участие лауреаты окружного проекта «Театральное Приволжье» из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей, выпускники и педагоги ГИТИСа, актёры-студенты профильных театральных школ Приволжского и Центрального федеральных округов, а также студенты из Республики Кыргызстан и Китая.

Фестиваль-лаборатория «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026» стал важной площадкой для профессионального роста молодых театральных деятелей и укрепления связей между профильными вузами и региональными театральными сообществами. Уникальный формат «театрального теплохода» позволил участникам обменяться опытом и создать новые творческие коллаборации.

Мероприятие проводится в рамках окружного общественного проекта «Театральное Приволжье», инициированного полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым. Проект направлен на поддержку молодёжных театральных инициатив, развитие межрегионального культурного сотрудничества и создание новых креативных площадок.

 

Фото:   минекульт СО

Теги: Самара

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