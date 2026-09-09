Многодетные семьи региона получают комплексную поддержку - от выплат до проката детских вещей

В Самарской области действует широкий комплекс мер поддержки семей с детьми - от регионального материнского капитала до пунктов проката предметов первой необходимости. Помощь семьям с тремя и более детьми - один из приоритетов регионального Правительства и социальных служб. В настоящее время мерами социальной помощи в регионе охвачено более 46 тысяч многодетных семей.

Эта работа ведётся в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина, и Десятилетия многодетной семьи в Самарской области, объявленного губернатором Вячеславом Федорищевым.

Наглядным примером того, как работает система поддержки, стала многодетная семья Ивановых из Самары. Валерий и Ольга воспитывают троих детей: 13летнюю Юлю, 8летнюю Арину и десятимесячного Пашу. Статус многодетной семьи открыл для них доступ к целому ряду льгот.

Глава семьи, ветеран боевых действий и бывший сотрудник МВД, пользуется льготой по транспортному налогу и компенсацией в размере половины расходов на жилищнокоммунальные услуги. Старшие дочери бесплатно питаются в школе, а к новому учебному году семья получила по 11 тысяч рублей на каждого ребёнка - эти средства направили на покупку школьной и спортивной формы. Кроме того, Ивановы воспользовались региональным семейным капиталом.

«Когда у нас родились старшие дочки, мы получили материнский капитал, а сейчас мер поддержки ощутимо больше, - говорит Ольга Иванова. - Добавился региональный семейный капитал, получаем компенсацию половины расходов на ЖКУ, на двоих старших детей получили выплату на приобретение школьной и спортивной формы к новому учебному году. Для многодетной семьи такая финансовая помощь существенна - это хороший вклад в семейный бюджет».

Значительно сэкономить семейный бюджет помог и региональный социальный сервис - пункт проката предметов первой необходимости для детей до двух лет. Сейчас десятимесячный Паша с аппетитом обедает в удобном стульчике со столиком. Эти предметы, как и прогулочная коляска с зимним модулем и дождевиком, взяты семьёй напрокат.

«Без особых усилий получаем необходимые вещи. Коляска с дождевиком и зимним блоком - гулять можно в любую погоду, а стульчик незаменим для кормления. Сначала взяли шезлонг и автолюльку, потом вернули и взяли ещё. Очень удобно», - делится многодетная мама.

Воспользоваться пунктом проката могут молодые и студенческие семьи, многодетные семьи, одинокие родители, семьи участников СВО, семьи с детьмиинвалидами, а также женщины, родившие первого ребёнка, и женщины, не состоящие в браке. В перечне вещей – 20 наименований. Взять предметы для детей в прокат можно в любом комплексном центре социального обслуживания.

«В Самарской области поддержка многодетных семей выходит за рамки просто денежных выплат. Создание пунктов проката детских вещей - это разумный и современный подход. Когда вещь нужна всего несколько месяцев, покупать её дорого и нерационально. А здесь - качественно и доступно. Как отец пятерых детей, я знаю, насколько ценны такие мелочи, как удобный стульчик или надежная коляска. Это даёт родителям главное - спокойствие и время, которое можно потратить на общение с детьми, а не на поиски средств. Советую всем родителям активнее пользоваться этими возможностями и не стесняться обращаться за разъяснениями в соцзащиту - там всегда помогут», - уверен Константин Доладов, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

Всего в регионе для семей с детьми доступно более 40 мер поддержки. Оформить их можно дистанционно (через портал «Госуслуги» или сайт министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области) и лично в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Как подчёркивают сами родители, такая забота государства — это не только финансовая помощь, но и драгоценное спокойствие, позволяющее уделять больше времени семье и детям.

«Количество многодетных семей растёт из года в год. Например, у нас в Красноглинском районе их уже более полутора тысяч. Многие сейчас активно оформляют удостоверение многодетной семьи - всем, кто ещё его не получил, рекомендую это сделать. Наши земляки им активно пользуются и в других регионах, к примеру, для получения скидки при покупке билетов на развлекательные мероприятия, - рассказывает старший инспектор отдела организации социальных выплат ГКУ СО «ГУСЗН Самарского округа» по Красноглинскому району Маргарита Тимошевская. - Сегодня продолжается оформление выплат на приобретение школьной и спортивной формы многодетными - подать заявление можно до 31 октября. Хочу сказать всем многодетным родителям: если у вас есть вопросы о мерах соцподдержки, обращайтесь к нам в центры социальной защиты по месту жительства. И разъясним, и поможем документы оформить».

Фото: «Социальная газета»