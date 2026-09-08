В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню финансиста

Сегодня, 8 сентября, в Дворце спорта «МТЛ-Арена» прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню финансиста. От имени Губернатора Самарской области финансистов поздравил первый заместитель Губернатора — председатель Правительства региона Виталий Шабалатов. Он вручил лучшим сотрудникам отрасли государственные награды.

Событие в регионе отмечается уже во второй раз в статусе официального. В зале собрались представители Минфина, Самарской Губернской Думы, муниципалитетов, банков, налоговой службы и научного сообщества.

Виталий Шабалатов подчеркнул: работа финансистов — это не только цифры, но и конкретные дела, которые меняют жизнь людей: «Сфера управления финансами была и остаётся важнейшей для общества и государства. Именно от людей, управляющих бюджетами, зависят устойчивость экономики, выполнение социальных обязательств, уверенность граждан в завтрашнем дне».

Впервые с видеопоздравлением к финансистам обратился Министр финансов России Антон Силуанов. Он отметил, что Самарская область входит в число экономически устойчивых и финансово самостоятельных регионов страны.

Заместитель председателя Правительства — министр финансов Ольга Собещанская поблагодарила коллег: «Главный капитал финансовой системы региона — это люди. Финансисты Самарской области — единый механизм, где каждый понимает свою ответственность. Именно эта сплочённость позволяет региону оставаться донором федерального бюджета и уверенно справляться с самыми сложными вызовами».

В рамках праздника состоялось вручение наград специалистам и ветеранам финансовой службы, а завершилась программа концертом лучших творческих коллективов региона.

Фото: минфин СО