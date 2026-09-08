В Самаре 9 команд стали участниками Паралимпийского фестиваля для людей с ОВЗ 

7 сентября в Самаре, на базе семейного спортивного комплекса «Виктория-2», состоялся Паралимпийский фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в соревнованиях, которые прошли в рамках марафона «За медицину здорового долголетия» и были приурочены к 440-летию Самары, приняли 72 человека в составе 9 команд, представлявших все районы города Самары.



В программу фестиваля вошли дартс, мини-гольф, настольный теннис, джакколо, шаффлборд и корнхолл. Каждое состязание позволило участникам проявить ловкость, точность и тактическое мышление. Первое место заняла команда Промышленного района, серебро досталось Кировскому району, а бронзу взял Советский район. Победители были награждены кубками, медалями и ценными подарками.



«Паралимпийский фестиваль, который проводит администрация Самары, — это яркое подтверждение того, что возможности человека с ОВЗ на самом деле безграничны. Спорт для участников — это не только путь к рекордам, но и возможность укрепить здоровье, найти новых друзей, почувствовать себя частью большой команды и преодолеть собственные барьеры. Главное — не победа, а участие, и этот олимпийский принцип как нельзя лучше отражает дух нашего фестиваля. Горжусь каждым, кто вышел на старт, и желаю всем новых достижений!» – сказала уполномоченный по защите прав людей с инвалидностью в Самарской области Екатерина Куприянова.



Паралимпийский фестиваль для людей с ОВЗ проводится в Самаре с 2009 года, его организатором является Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары