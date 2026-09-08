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«Лучший учитель родного языка и родной литературы»: учителя из Самарской области представляют регион на федеральном этапе конкурса профмастерства 

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Юбилейный Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» стартовал 8 сентября в Липецкой области.

Юбилейный Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» стартовал 8 сентября в Липецкой области. В юбилейном сезоне встретились около 130 педагогов из 87 субъектов Российской Федерации. В их числе и педагоги из Самарской области. 
Конкурс организован Министерством просвещения Российской Федерации, оператором является ФГБНУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации». В этом году конкурс приурочен к Дню единства народов России.
«Символично, что юбилейный конкурс откроется 8 сентября — в день, когда Россия впервые отметит День языков народов Российской Федерации, учрежденный по инициативе Президента Владимира Путина. Конкурс стал неотъемлемой частью масштабной системной работы Министерства просвещения Российской Федерации по развитию языкового разнообразия в образовании. Изучение родных языков и родных литератур, начиная с детских садов и заканчивая старшими классами школ, — важная часть воспитательной работы. Это основа для сохранения нашей культурной идентичности, связывающая поколения нашей страны», — ранее отмечал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Участники представят современные практики преподавания родных языков и литератур, развития родной речи детей дошкольного возраста, взаимодействия с семьями и вовлечения местных сообществ в сохранение языкового и культурного наследия.
По итогам регионального этапа победителем в номинации «Лучший учитель родного языка и родной литературы» и участником всероссийского финала стала Юлия Усова, учитель иврита МБОУ «Школа № 42» г.о. Самара.
«Главная миссия учителя родного языка — сохранять национальную идентичность подрастающего поколения, передавая детям язык и культурные традиции как живой опыт принадлежности к своему народу. Своё призвание я вижу в том, чтобы сопровождать учеников на пути освоения иврита и еврейской культуры, соединяя исторические корни с современностью. В основе моей работы лежит лингвокультурологический подход, при котором язык изучается в неразрывной связи с культурными кодами народа. Мне важно видеть, как благодаря сочетанию традиций и цифровых технологий иврит и еврейская культура становятся для детей понятными, близкими и практически значимыми», — рассказала Юлия Усова.
Победителем в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» регионального конкурса и еще одним участником федерального этапа стала Снежана Сироткина, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 354» г.о. Самара.
«Мой девиз — “Убирать барьеры, открывать возможности”. Своё призвание я вижу не только в коррекции речи, но и в создании условий для свободного общения ребёнка. Важно видеть за речевым нарушением не ошибку, а личность, которая ждёт помощи и принятия. Миссия учителя-логопеда в детском саду — обеспечить детям равные стартовые возможности для успешного обучения в школе и социализации. В работе я опираюсь на эмпатию, терпение, искренность, любовь к игре и творчеству, оптимизм и постоянное саморазвитие. Каждый правильно произнесённый воспитанником звук становится его шагом к свободному общению и уверенности в себе. Главный смысл моей деятельности — дать ребёнку веру в то, что он может быть услышан и понят», — поделилась Снежана Сироткина.
В рамках Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» дан старт онлайн-голосованию «Общественное признание». Чтобы проголосовать за участников, достаточно посмотреть медиавизитки конкурсантов на официальном ресурсе конкурса во «ВКонтакте» (https://vkvideo.ru/@teacher_natlang) и поставить отметку «Нравится» под видео. Победителем в номинации станет тот, чей ролик соберёт наибольшее количество лайков. Голосование завершится 10 сентября в 12:00.

Теги: Самара

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