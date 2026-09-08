9 сентября в 13:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится молодежный минифест-пикник «Губерния через культуру: разные - вМесте». (12+)



Встреча посвящена Году единства народов России и 225-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля, и проводится в рамках федерального проекта «Книжный поезд 2026».

На встрече будет представлена концертная программа при участии творческих коллективов Самары: театр «Витражи», ансамбли Детской центральной музыкальной школы - домровый ансамбль «Серебряные струны», домрово-гитарный ансамбль «Кантабиле», Детско-юношеский народно-образцовый коллектив Кавказского танца «КАВКАЗ» и другие.



В программе также - работа творческих площадок: мастер-класс по росписи кокошников (ведет волонтер культуры Ксения Пчелинцева), мастер-класс «Орнамент - культурный код предков: изучаем и рисуем» (ведет педагог ДШИ №17 Анна Борисовна Мулызева).



В финале состоится церемония награждения волонтеров культуры, ставших наиболее активными участниками областной акции «Губерния через культуру – разные вместе». Акция проводилась в течение всего лета и объединила разные поколения читателей, в том числе молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и волонтеров культуры, способствуя формированию национального культурного кода и развитию национальной идентичности.



Встреча проводится в рамках федерального проекта «Книжный поезд 2026» и просветительских мероприятий к 175-летию Губернии и 440-летию Самары.

Фото: минкульт СО