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Федеральный Форум-выставка «Химия большой страны» стартовал в Самаре

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8 сентября в Самаре стартовал федеральный Форум-выставка «Химия большой страны.

8 сентября в Самаре стартовал федеральный Форум-выставка «Химия большой страны. Самара». Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза химиков, Российского союза промышленников и предпринимателей, Правительства Самарской области и администрации города Самары. Форум открыли заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов и глава города Самары Иван Носков.

Среди участников форума-выставки – крупные производители химической продукции и оборудования, поставщики, логистические компании, представители научно‑исследовательских институтов, IT‑интеграторов, аграрного и фармацевтического бизнеса, а также строительные и нефтегазовые компании Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Томской областей, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.

Деловая программа форума открылась пленарной сессией «Маршрут развития химпрома в Самарской области». С докладом о значении партнерства с предприятиями при формировании городской политики выступил глава города Самары Иван Носков. Заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов представил доклад об инвестиционной привлекательности региона для науки и бизнеса. Также в рамках сессии выступили первый вице‑президент Российского союза химиков Мария Иванова и генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

Также в первый день форума проходит панельная дискуссия, в ходе которой участники обсуждают вопросы технологической независимости химпрома и перспективы ее развития до 2030 года.

Деловая программа форума‑выставки, которая проходит накануне 440-летия Самары, включает 8 отраслевых сессий - они пройдут 8 и 9 сентября. В центре внимания — отечественные технологии переработки углеводородного сырья путём химического синтеза, биоэкономика Поволжья, финансовая инфраструктура развития химического бизнеса, вопросы экспорта и логистики, транспортное машиностроение Самарской области, а также роботизация и развитие искусственного интеллекта на предприятиях химпрома региона. Кроме того, в рамках форума состоится выездное заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по химической промышленности.

На протяжении всего форума работает выставка оборудования и технологических решений, где региональные предприятия представляют свои разработки и продукцию, демонстрируя текущие достижения и потенциал отрасли.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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