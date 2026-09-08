Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы

В Самаре в связи с интенсивными затяжными осадками усилена работа городских служб. 7 сентября в городе выпало 19,2 мм осадков в виде дождя. Особое внимание уделяется своевременной очистке от листвы решеток ливневых колодцев и откачке дождевых вод в микрорайонах, где ливневая канализация отсутствует. За сутки откачано более 2 тысяч кубометров дождевых вод, основная часть — в Куйбышевском, Кировском и Октябрьском районах.



Параллельно в городе продолжается уборка на улично-дорожной сети и очистка других территорий. Профильные службы следят за состоянием колодцев городской ливневой канализации, уделяя повышенное внимание местам, где проходят маршруты общественного транспорта, пешеходным переходам и тротуарам.



По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», пасмурная и дождливая погода при пониженном температурном режиме сохранится до середины текущей недели. В дальнейшем с ростом атмосферного давления облачность уменьшится, дождь начнет ослабевать, а температурный фон вернется к климатической норме.



Напоминаем о необходимости быть осторожными при нахождении на улице во время непогоды. Обращайте внимание на целостность линий электропередач, не укрывайтесь под деревьями, не стойте рядом с рекламными конструкциями. Личный транспорт паркуйте вдали от деревьев, козырьков домов и других навесных элементов.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру «112».

Фото: пресс-служба администрации Самары