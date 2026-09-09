На заседании облправительства подвели итоги исполнения госпрограммы «Развитие промышленности Самарской области»

В среду, 9 сентября 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Участники заседания утвердили ряд нормативных документов и подробно проанализировали показатели исполнения реализации госпрограммы «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности» за 2025 год и первое полугодие 2026 года.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Ильдар Галиев отметил, что в государственную программу «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности» в настоящее время входят два структурных элемента: региональный проект «Производительность труда» и комплекс мероприятий «Формирование условий эффективного развития промышленных организаций».

С 1 января 2027 года программа дополнится еще одним направлением — «Развитие торговли и потребительского рынка в Самарской области».

Первый заместитель министра отметил, что в минувшем году все показатели программы выполнены на 100% или с превышением плановых значений.

Так, по итогам 2025 года, доля предприятий, достигших целевого ежегодного 5%-ного роста производительности труда при поддержке проекта, составила 72,37% (план — 50%).

В проект по повышению производительности вовлечено 220 предприятий базовых несырьевыхотраслей региона, что превышает плановый показатель на 10%.

При поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области, в соответствии с планом,успешно реализованы 24 проекта по внедрению бережливого производства.

За год инструментам бережливого производства обучены более 500 сотрудников предприятий-участников, таким образом, формируется кадровый резерв для дальнейшей трансформации.

Благодаря внедрению инструментов бережливого производства в компаниях сокращается время протекания производственных процессов, сокращается незавершённое производство, увеличивается выработка. Показатели повышения эффективности производства существенные – от 30 до 40 процентов. Экономический эффект оценивается примерно в 3 миллиарда рублей.

По итогам оценки Министерства экономического развития РФ, Самарская область по итогам года заняла второе место среди субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.

Ильдар Галиев подчеркнул, что и в текущем году министерство не прогнозирует рисков неисполнения программы.

Председатель правительства Виталий Шабалатовподчеркнул, что за цифрами и показателями должны стоять конкретные и ощутимые результаты для жителей — внедрение передовых практик, выпуск новой востребованной продукции, решение кадровых проблем.

Отдельно на заседании Правительства обсудили методологию оценки госпрограмм. Этому вопросу председатель областного Правительства традиционно уделяет особое внимание. Глава регионального кабмина неоднократно подчеркивал, что в действующих условиях экономии бюджетных средств необходимо повышать эффективность работы министерств и ведомств. Виталий Шабалатовнапомнил коллегам, что главным критерием результативности должны стать не формальные показатели, а реальные изменения в жизни людей, заметные каждому: «Неэффективность госпрограммы, в моем понимании – это когда, например, построили новый водовод, вложили бюджетные деньги, а объем и качество воды, которые должны были получить жители, не получили. Это неэффективно. Давайте оценки эффективности госпрограмм привязывать к реальной жизни, к потребностям людей».

На заседании был дан ряд протокольных поручений по совершенствованию методологии контроля исполнения госпрограмм.

Кроме того, члены областного кабинета министров внесли изменения в Закон Самарской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей». Изменения коснулись льготной категории граждан — военнослужащих, имеющихстатус сирот. Они имеют приоритетное право на получение жилья. Новая норма расширяет охват этой льготной категории – раньше она распространялась на военнослужащих, выполнявших свой воинский долг на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Теперь такое право получают военные, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения или вооруженной провокации на государственной границе РФ и прилегающих к районам проведения специальной военной операции территориях субъектов Российской Федерации. Недавно такая норма была утверждена на федеральном уровне. За принятие изменений члены областного Правительства проголосовали единогласно.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области