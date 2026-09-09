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В СОУНБ состоится встреча с ветераном СВО Алексеем Селивановым

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10 сентября в 14:00 в СОУНБ состоится встреча «Современная война глазами историка».

10 сентября в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча «Современная война глазами историка». Ветеран СВО Алексей Селиванов расскажет о своём опыте участия в боевых действиях и поможет взглянуть на происходящее с точки зрения науки.

Алексей Михайлович Селиванов уже на второй день спецоперации прибыл в военкомат с намерением отправиться на фронт. Несмотря на то, что не подходил по возрасту, он смог найти решение и весной 2022-го года попал в состав артиллерийского дивизиона. Был дважды ранен, получил медали «За воинскую доблесть» второй степени и «За отвагу». Признаётся, что если бы была такая возможность, он бы снова вернулся на фронт.

«Война – это кошмар. Но у меня не было такого ощущения страха, что всё, я не хочу, отвоевался, – нет. Если бы мне сейчас позволяло здоровье, я бы обязательно вернулся. В мужской психологии тысячелетиями формировалась способность к адаптации. И какая-то часть наша рвётся туда, потому что есть ощущение недоделанного дела, не потому что мы не можем здесь себя найти, а потому что дело не завершено», – рассказывает Алексей Селиванов.

Историк по образованию, Алексей Михайлович может рассматривать происходящие сегодня в мире события не только с личной, но и с профессиональной точки зрения. Выделить предпосылки, оценить масштаб, провести параллели с прошлым и попытаться спрогнозировать возможные варианты будущего – все эти возможности появятся и у гостей встречи с ветераном в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

Вход свободный!
12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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