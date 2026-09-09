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Тепловая инспекция «ЭнергосбыТ Плюс» и Департамент городского хозяйства Самары проверили фактическую готовность жилых домов к зиме

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В Самарском районе прошла проверка готовности многоквартирных домов к прохождению отопительного сезона, организованная администрацией Самары.

В Самарском районе прошла проверка готовности многоквартирных домов к прохождению отопительного сезона, организованная администрацией областной столицы. В мероприятии приняли участие представители департамента городского хозяйства и экологии, администрации района, обслуживающей организации и тепловой инспекции Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Специалисты оценили выполнение всех обязательных технических мероприятий в домах на улицах Льва Толстого, Молодогвардейской, Чапаевской, Куйбышева и Алексея Толстого. Высокий индекс готовности подтвердили лишь три дома из десяти обследованных.

С 2025 года подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному периоду фиксируется в оценочных листах, в которых указаны технические мероприятия и статус их выполнения обслуживающей организацией.

«Не все управляющие компании ответственно подошли к подготовке жилых домов к предстоящей зиме. В числе выявленных нарушений отсутствие наладки системы отопления, некачественная проверка на прочность и плотность внутренней системы, истекший срок поверки приборов учёта и манометров, недостаточная теплоизоляция труб. Все эти нарушения могут привести к снижению надёжности и качества теплоснабжения горожан в зимние морозы. На данный момент высокий индекс готовности к зиме подтвердили порядка 20% жилых домов региона», — отметил технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов.

По итогам проверочного мероприятия представителям обслуживающей организации выданы подробные рекомендации по устранению нарушений. Их выполнение взято на особый контроль экспертами профильного департамента и энергокомпании. В ближайшие дни аналогичные проверки пройдут в Тольятти и других районах Самары.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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