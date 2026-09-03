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Руководители Самарского филиала «Т Плюс» проконтролировали ход ремонтных работ на теплосетях областного центра

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Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов осмотрел ключевые участки реконструкции теплосетей — на улице Солнечной, Печёрской и Больничной.

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов осмотрел ключевые участки реконструкции теплосетей — на улице Солнечной, Печёрской и Больничной. Руководитель проверил ход работ и обсудил с подрядными организациями реализацию плана ремонтной кампании.

На улице Солнечной завершается монтаж почти 900 метров тепломагистрали. К ней подключены 90 объектов, в том числе 74 жилых дома и шесть социальных учреждений. В работе используются современные предизолированные трубы со сроком службы не менее 25 лет, что увеличит надёжность одной из главных теплотрасс города.

А в границах улиц Гастелло, Михаила Сорокина, Советской Армии и Печёрской энергетики полностью меняют 2 344 метра трубопроводов. Новая трасса повысит надёжность теплоснабжения 29 домов, одного детского сада и одной школы.

На улице Больничной продолжаются работы по замене 350 метров квартальной сети. От этого участка коммуникаций зависит теплоснабжение 11 домов, пяти социальных объектов и 19 организаций.

«В этом году в Самаре «Т Плюс» модернизирует 11 объектов тепловых сетей. Наша задача – завершить весь комплекс работ, влияющий на начало отопительного сезона, к 1 октября. Мы строго соблюдаем график работ. Всё будет выполнено в срок», – подчеркнул директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Только в областной столице в ходе подготовки к отопительному сезону 2026/27 компания обновит почти 50 километров коммуникаций. Все работы направлены на увеличение срока службы и бесперебойной работы тепловой системы города. После окончания ремонтов до конца октября будет восстановлено благоустройство территорий.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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