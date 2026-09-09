В Ленинском районе Самары под колесами иномарки пострадала женщина

Сотрудники Госавоинспекции работали на месте ДТП в г. Самаре.

По предварительной информации 09.09.2026 в 09:00 в Ленинском районе, водитель 1991 г.р., управляя автомобилем «Chery Tiggo4», при повороте в районе д. 1 по Волжскому проспекту в нарушении требований п.13.1 ПДД РФ, допустил наезд на женщину 1977 г.р., которая переходила проезжую часть ул. Вилоновской по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина доставлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области