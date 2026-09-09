Единый классный час к 440-летию Самары прошел в школах города

9 сентября в школах Самары прошел Единый классный час, посвященный к 440-летнему юбилею города. Школьники познакомились с ключевыми вехами истории Самары, узнали факты о ее военном прошлом, о вкладе города в освоение космоса и развитие отечественной промышленности, а также о выдающихся земляках, чьи достижения прославили Самару. В нескольких школах классные часы провели Почетные граждане города Самары. Например, с учениками школы №49 встретился Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН Геннадий Петрович Аншаков.



«Школа — это не только уроки и оценки. Это еще и про то, как расти разносторонним человеком, узнавать свой город, понимать, какую роль он сыграл в судьбе страны. Не ради пятерки, а чтобы по-настоящему почувствовать свою связь с местом, где живешь. Понять, какой путь прошла Самара за эти 440 лет, как она росла и менялась, благодаря чьим стараниям стала таким большим, сильным и красивым городом. Такие встречи и классные часы — это возможность для ребят услышать живые истории, задать вопросы, поговорить с теми, кто своими руками строил город. Благодарю всех, кто сегодня провел Единый классный час в школах!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



В формате диалога Геннадий Петрович Аншаков рассказал школьникам о том, как четырехлетним мальчиком застал войну, а затем работал в ракетно-космической отрасли, как, родившись в Барнауле, он оказался в Самаре и как постепенно этот город стал для него по‑настоящему родным. Вся трудовая биография Геннадия Петровича связана с РКЦ «Прогресс», где он прошел путь от конструктора первой категории до генерального конструктора, а сегодня, в 89 лет, продолжает работать заместителем генерального конструктора.



«Мне довелось трудиться в непростые годы, но каждый день я понимал, что работаю на благо страны и города, в котором живу. Самара всегда была центром труда, инженерной мысли и настоящих талантов. Здесь создавалась космическая техника, именно здесь в тяжелые годы ковалась Победа. Я хочу пожелать ребятам искренне любить свою землю, бережно относиться к ее истории и не бояться трудностей: любые преграды можно преодолеть, если трудиться и верить в свое дело», – сказал Геннадий Петрович Аншаков.



Заслуги Геннадия Петровича Аншакова отмечены орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2015 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин городского округа Самара».



Уже на этой неделе в Самаре объявят имя человека, которому будет присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара» в год 440-летнего юбилея города.

Фото: пресс-служба администрации Самары