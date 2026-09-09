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В СамГМУ стартовала акселерационная программа «МедАП» 2026

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В Самарском государственном медицинском университете состоялось открытие новой акселерационной программы «МедАП» - комплексной образовательно-практической программы для студентов в сфере технологического предпринимательства.

В Самарском государственном медицинском университете состоялось открытие новой акселерационной программы «МедАП» - комплексной образовательно-практической программы для студентов в сфере технологического предпринимательства. Ее цель — помочь участникам пройти путь от идеи до готового к презентации проекта, который можно представить экспертам, инвесторам и партнерам. На протяжении всего времени команды совмещают обучение с активной работой над собственными проектами, регулярно получая обратную связь от приглашенных экспертов.

В открытии программы принял участие ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, руководитель управления информатизации и внедрения принципов бережливого производства в сфере здравоохранения департамента информатизации и организационной деятельности Министерства здравоохранения Самарской области Михаил Кузнецов, исполнительный директор фонда поддержки технологического предпринимательства Самарской области Валерия Анисимова, руководитель направления департамента регионального развития фонда «Сколково» (по ВКС) Анастасия Бестужева, заместитель директора Центра инновационного развития и кластерных инициатив технопарка «Жигулевская долина» (по ВКС) Игорь Смирнов, а также руководители профильных подразделений университета по образованию, науке, молодежной политике и студенты СамГМУ.

«В нашем университете создана мощная система поддержки молодых ученых и стимулирования интереса к науке, – подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. – Работает Студенческое научное общество, различные научные кружки, стартап-центр, реализуются программы «МедАп» и «МедАП.Про». Все это способствует тому, что ребята вовлекаются в научную деятельность уже начиная с первого курса. Результатом становятся собственные инновационные разработки, которые служат главной цели – сохранению здоровья и повышению качества жизни наших пациентов».

В свою очередь врио министра науки и высшего образования Самарской области подчеркнул: «Программа "МедАП" — это практический вклад СамГМУ в достижение технологического суверенитета России в здравоохранении. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" мы реализуем не просто стартапы, а готовые решения для отечественной медицины».

Программа «МедАП» начинается с отбора 350 участников и проведения форсайт-сессий, на которых 35 команд генерируют идеи в направлении «Хелснет». Далее стартует образовательный блок, включающий онлайн-лекции, тренинги и мастер-классы по ключевым темам: основы технологического предпринимательства, командообразование, проверка гипотез на рынке (Customer Development), бизнес-моделирование, анализ целевой аудитории.

Затем команды представляют промежуточные результаты на демо-дне в формате онлайн-презентации. Экспертное жюри оценивает выступления и дает рекомендации, после чего принимается решение о переходе команд на следующий этап. Команды, прошедшие отбор, продолжают обучение, но уже с фокусом на углубленные темы: управление командой, маркетинг, финансы, продажи, привлечение инвестиций и подготовка к публичным выступлениям.

Завершается программа итоговым демо-днем, на котором команды защищают свои проекты перед жюри, состоящим из признанных экспертов в области технологического предпринимательства и инвестиций. По результатам презентаций выбирают три лучших проекта, которые получают дополнительные рекомендации, консультационную поддержку и возможность дальнейшей реализации.

В 2025 году СамГМУ выиграл двойной грант более чем на 12 млн рублей на реализацию акселерационных программ «МедАП» и «МедАП.Про». Конкурсный отбор проходил в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Программа «МедАП» предназначена для команд, которые впервые пробуют себя в предпринимательстве, «МедАП.Про» — для команд, уже имеющих опыт в предпринимательстве.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

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