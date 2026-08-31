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 В СамГМУ обучили более 100 соцработников профессии «Помощник по уходу»

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В СамГМУ завершился очередной поток обучения по профессии «Помощник по уходу»: в 2026 году подготовку прошли 102 человека Самарской области.

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) завершился очередной поток обучения по профессии «Помощник по уходу»: в 2026 году подготовку прошли 102 человека Самарской области. Все они уже трудоустроены в социальные учреждения региона — АНО «Самарский областной центр социального обслуживания населения «Самарский», «Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» и Благотворительное медицинское частное учреждение «Хоспис «Вкус Жизни». Сотрудники данных учреждений осуществляют уход за малоподвижными подопечными на дому, поддерживая качество их жизни. Программа реализуется Институтом сестринского образования СамГМУ совместно с Самарским региональным центром трудовых ресурсов с 2021 года в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» и полностью бесплатна для граждан.

Директор Института сестринского образования СамГМУ Лариса Карасева отметила, что университет как сетевой партнёр регионального центра трудовых ресурсов в этом году завершил обучение более ста человек по специальности, крайне востребованной в регионе во всех социальных учреждениях и хосписах.

«Cпециалисты уже трудоустроены, и теперь они уверенно могут осуществлять кормление подопечных через гастростому или зонд, проводить смену постельного и нательного белья даже при полной обездвиженности подопечного, правильно позиционировать подопечного в кровати, проводить пассивную гимнастику для профилактики осложнений», — перечислила директор ИСО. — Также выпускники овладели навыками измерения и оценки функциональных показателей, оказания первой помощи при неотложных состояниях, они смогут помочь  в приёме лекарств и научились работать с подопечными в их разных психологических состояниях».

Лариса Карасева отметила, что все эти компетенции требуют отработки в симуляционных условиях, поэтому занятия проводились только в очном формате — в аудиториях, имитирующих реальную жилую среду: гостиную, спальню, ванную комнату.

Исполнительный директор Самарского областного центра социального обслуживания  населения «Самарский» — представитель организации-работодателя, направившей сотрудников на обучение, Алексей Тарасов признался, что возможность подготовки специалистов за счет средств федерального проекта «Активные меры содействия занятости» стала для них настоящим подарком. «Качество ухода напрямую зависит от навыков каждого помощника», — пояснил он. — Главная ценность масштабной программы в том, что она разработана университетом совместно с нашей организацией под наши реальные запросы. Это не абстрактный курс, а обучение, максимально приближённое к ежедневной практике». 

Он привёл примеры: сотрудники освоили мониторинг давления, пульса и сатурации, научились правильно укладывать подопечных, делать пассивную гимнастику и дренажный массаж — всё то, что критически важно для профилактики осложнений при длительном постельном режиме.

Алексей Тарасов отметил, что после обучения компетентность команды заметно выросла, а качество ухода стало выше. Организатор здравоохранения также заверил, что в будущем они обязательно воспользуются новыми возможностями господдержки, ведь такой формат сотрудничества, по его мнению, доказал свою эффективность.

Теперь помощники по уходу умеют не просто «быть рядом», а оказывать реальную технически грамотную помощь: безопасно кормить при нарушениях глотания, грамотно интерпретировать показатели здоровья, проводить пассивную гимнастику для сохранения подвижности, поддержания дыхания и кровообращения.

Бесплатный доступ к качественному образованию открывает новые карьерные горизонты, закрывает кадровые потребности социальной сферы и делает помощь населению более профессиональной и надёжной, сходятся во мнении специалисты.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

 

Теги: Медицина Самара Университет

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