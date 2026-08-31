В Чебоксарах подвели итоги Всероссийского конкурса современной песни

В августе на сцене Чувашской государственной филармонии прошел Всероссийский конкурс современной песни. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и собрало на одной площадке талантливых исполнителей из разных регионов страны.

Основная цель конкурса — выявление и поддержка молодых авторов и вокалистов, а также стимулирование развития современной вокальной культуры в России.

Конкурсный отбор отличался высокими требованиями к участникам: к финальным выступлениям были допущены 57 сильнейших исполнителей, продемонстрировавших высокий уровень профессионализма. Призовых мест в каждой возрастной категории предусмотрено всего три.

Оценку выступлений осуществляло авторитетное жюри, в состав которого вошли известные артисты и музыканты: Этери Бериашвили, Александр Балыков, Михаил Давыдов и Филипп Черкасов. По итогам конкурсных прослушиваний в каждой возрастной категории были определены победители и призеры.

Особым событием для региона стало выступление воспитанников самарских творческих центров. Самарскую область представили ученицы центра «Онли мьюзик» (руководитель — Римма Шлыгина): Анастасия Тукмакова, Кристина Тропкина, ученица МБУ ДО ЦДТ «Премьера» Ярослава Бородина (руководитель Айгуль Назмутдинова), а также представительницы вокальной студии Елены Казаковой — Василина Бородина и Руфина Шлыгина. Их номера отличались искренностью, продуманными аранжировками и ярким вокальным мастерством, что позволило им уверенно пройти в финал.

Результаты конкурса стали триумфальными для самарской делегации:

Анастасия Тукмакова с песней «Реченька» завоевала I место в номинации «Солист»;

Василина Бородина стала победителем в номинации «За лучшую переработку песни» (аранжировка Павла Плаксина, композиция «В горнице»);

Руфина Шлыгина, Кристина Тропкина и Ярослава Бородина удостоены звания дипломантов, подтвердив высокий класс исполнения на одной из главных песенных площадок страны.

Фото: минкульт СО