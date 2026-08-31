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Дополнительный транспорт будет работать в Самаре 1 сентября, в день футбольного матча 

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1 сентября в 17:15 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 3-го тура Кубка России сезона 2026-2027 гг. «Акрон»-«Локомотив».

1 сентября в 17:15 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 3-го тура Кубка России сезона 2026-2027 гг. «Акрон»-«Локомотив». Для удобства болельщиков в городе будет курсировать дополнительный общественный транспорт.
 
В течение дня будет обеспечена бесперебойная работа трамвайных маршрутов №№ 7, 22, 24, 25. Для развоза зрителей матча к 19:15 на остановочный пункт «Самара Арена» подадут дополнительный подвижной состав, в том числе низкопольный, трамвайных маршрутов №№ 7, 22. 

С 14:15 до 17:15 и с 19:15 до 20:15 автобусные маршруты №№ 1, 67 будут совершать заезд на территорию парковки стадиона. Также на дублер Московского шоссе в районе «Мерседес-центра» к 19:15 будет осуществляться подача автобусов маршрутов №№ 1, 67 по направлению в город, маршрутов №№ 34, 41 по ул. Алма-Атинской и далее по своему маршруту в город, маршрутов №№ 1, 67 по направлению в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей на остановочный пункт «ул. Дальняя».

Теги: Самара

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