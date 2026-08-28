Я нашел ошибку
Главные новости:
По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в каждом регионе страны будут созданы отделения Фонда защиты детей.
В России появятся региональные отделения Фонда защиты детей
Более 40 сотрудников УФСИН России по Самарской области приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в сдаче нормативов ГТО
28 августа в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 6-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. «Акрон» – «ЦСКА» (Москва).
Дополнительный транспорт будет работать в Самаре 28 августа, в день футбольного матча 
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе из числа сотрудников Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
В Самарской области вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции с 28 по 30 августа
На этой неделе специалисты выездной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови посетили два отдаленных района области с целью сбора крови у желающих жителей села Большая Глушица и Елховка. Дни донора прошли на базе центральных район
Жители отдаленных районов региона приняли участие в донорской акции
Команда Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова завоевывала золото в двух региональных марафонах.
Самарские кардиологи выбирают активный образ жизни
На первом этапе выполняется укладка асфальта на участке 2 км от п. Козелки до жилого массива. Второй этап — асфальтировка участка дороги, проходящей вдоль территории микрорайона — запланирован до конца 2026 года.
В Самаре приступили к обустройству 2 км дороги, ведущей в микрорайон Орловский
27 августа на Софийской набережной в Самаре состоялось торжественное открытие Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
В Самаре открылся Международный фестиваль кинохроники «БРИКС» 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.95
1.67
EUR 100.3
2.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские кардиологи выбирают активный образ жизни

192
Команда Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова завоевывала золото в двух региональных марафонах.

Команда Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова завоевывала золото в двух региональных марафонах.

В состав команды вошли ведущие специалисты учреждения:

заведующая отделением функциональной диагностики Елена Карпушкина

заведующая консультативно-диагностическим отделением для беременных Людмила Гулецкая

врач сердечно-сосудистый хирург Кирилл Михайлов

врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Кодяков

врач сердечно-сосудистый хирург Георгий Саламов.

Первое золото медицинские работники завоевали в начале июля на живописных просторах национального парка «Самарская Лука». На фестивале бега, в котором приняли участие более тысячи человек со всей России и из-за рубежа, команда областного кардиоцентра «Горячие сердца» уверенно заняла первое место среди смешанных корпоративных коллективов на дистанции 6,5 км.

Закрепить успех удалось в августе на IX Самарском Международном марафоне. Территория вокруг «Солидарность Самара Арены» стала точкой притяжения для более чем 5000 бегунов из 350 городов. Несмотря на высочайшую конкуренцию, коллектив кардиодиспансера вновь не оставил шансов соперникам из пищевой, торговой и энергетической отраслей, взяв золотую медаль в командном зачёте.

«Для нас это больше, чем спорт. Как хирурги мы знаем цену каждому удару сердца, каждой минуте выносливости. Наша победа — это символ того образа жизни, который мы пропагандируем нашим пациентам. Здоровое сердце начинается с движения», — поделился врач сердечно-сосудистый хирург Кирилл Михайлов, который к тому же успешно преодолел индивидуальную полумарафонскую дистанцию в 21,1 км за 1 час 55 минут.

Специалисты отметили, что физическая активность способствует улучшению обмена веществ и снижению риска развития хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет и ожирение.

«Бег — это отличный способ не только поддерживать физическую форму, но и улучшать психоэмоциональное состояние. Во время занятий вырабатываются эндорфины, что способствует улучшению настроения и снижению уровня тревожности. Я рекомендую всем найти свой вид спорта, который нравится, и заниматься которым будет не только приятно, но и полезно. Даже небольшие физические нагрузки могут значительно улучшить качество жизни и общее состояние здоровья. Главное — помнить о постепенности и слушать свое тело. И важно помнить о дисциплине. Начните с небольших шагов, и вы увидите, как спорт сможет изменить вашу жизнь к лучшему, выработать характер и силу воли!", - рассказала Людмила Гулецкая.

Профессионализм этих людей измеряется не только секундомером на финише, но и тысячами спасённых жизней. Их двойной триумф стал лучшим доказательством того, что сотрудники одного из ведущих кардиоцентров России сами являются примером здоровья, силы воли и оптимизма.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Виктория Самаркина:  "Важно учить ребёнка цифровой гигиене, договариваться о правилах и заменять экранное время живым общением и хобби."
28 августа 2026, 16:39
Медицинский психолог рассказал самарцам,  что делать для ограничения использования гаджетов ребенком
Медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Виктория Самаркина:  "Важно учить ребёнка цифровой гигиене, договариваться... Здравоохранение
211
Температура воздуха 28 августа в Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С.
27 августа 2026, 15:31
28 августа в регионе без осадков, до +21°С
Температура воздуха 28 августа в Самаре ночью +9, +11°С, днем +18, +20°С. Экология
620
Благодаря 3D-визуализации хирург видит не плоскую картинку, а точную архитектуру складок и новообразования.
27 августа 2026, 14:27
В Клиниках СамГМУ проводят уникальные операции по удалению новообразований гортани под контролем 3D-визуализации
Благодаря 3D-визуализации хирург видит не плоскую картинку, а точную архитектуру складок и новообразования. Здравоохранение
884
Здравоохранение
На этой неделе специалисты выездной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови посетили два отдаленных района области с целью сбора крови у желающих жителей села Большая Глушица и Елховка. Дни донора прошли на базе центральных район
28 августа 2026  18:15
Жители отдаленных районов региона приняли участие в донорской акции
171
Команда Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова завоевывала золото в двух региональных марафонах.
28 августа 2026  17:51
Самарские кардиологи выбирают активный образ жизни
192
Медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Виктория Самаркина: 
28 августа 2026  16:39
Медицинский психолог рассказал самарцам,  что делать для ограничения использования гаджетов ребенком
228
Отделение медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера на постоянной основе организует профилактические акции в городах и районах региона.
28 августа 2026  14:44
️️Более 300 тольяттинцев приняли участие в акции по профилактике рака кожи
289
В Самаре впервые провели диспансеризацию после 18:00
28 августа 2026  13:59
В Самаре впервые провели диспансеризацию после 18:00
308
В Госдуме россиянам напомнили о двух этапах осенней диспансеризации
28 августа 2026  11:42
В Госдуме россиянам напомнили о двух этапах осенней диспансеризации
301
Сезон опасности клещей продлён до конца сентября
28 августа 2026  11:30
Сезон опасности клещей продлён до конца сентября
326
В СамГМУ спасают ногу полугодовалому пациенту с редкой формой гемимелии
28 августа 2026  11:06
В СамГМУ спасают ногу полугодовалому пациенту с редкой формой гемимелии
331
Врач-акушер-гинекологВиктория Петянова: во время беременности физкультура и спорт, если нет противопоказаний, обеспечивают хорошее самочувствие и прекрасное настроение
27 августа 2026  19:58
Плавание и йога: комфортная беременность с пользой для здоровья
733
Благодаря 3D-визуализации хирург видит не плоскую картинку, а точную архитектуру складок и новообразования.
27 августа 2026  14:27
В Клиниках СамГМУ проводят уникальные операции по удалению новообразований гортани под контролем 3D-визуализации
890
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
28 августа 2026  13:28
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
265
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
28 августа 2026  12:25
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
312
Реализация принципа «равный – равному» — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате «равный – равному» в кадровых центрах работают 24 человека.
27 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами, работающими в формате «равный - равному» с ветеранами СВО
776
В среду, 26 августа 2026 года, первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел заседание штаба по обеспечению топливом.
27 августа 2026  18:19
На заседании областного штаба обсудили обеспечение топливом школьных автобусов и малой коммунальной техники
729
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
550
Весь список