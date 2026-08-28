Самарские кардиологи выбирают активный образ жизни

Команда Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова завоевывала золото в двух региональных марафонах.

В состав команды вошли ведущие специалисты учреждения:

заведующая отделением функциональной диагностики Елена Карпушкина

заведующая консультативно-диагностическим отделением для беременных Людмила Гулецкая

врач сердечно-сосудистый хирург Кирилл Михайлов

врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Кодяков

врач сердечно-сосудистый хирург Георгий Саламов.

Первое золото медицинские работники завоевали в начале июля на живописных просторах национального парка «Самарская Лука». На фестивале бега, в котором приняли участие более тысячи человек со всей России и из-за рубежа, команда областного кардиоцентра «Горячие сердца» уверенно заняла первое место среди смешанных корпоративных коллективов на дистанции 6,5 км.

Закрепить успех удалось в августе на IX Самарском Международном марафоне. Территория вокруг «Солидарность Самара Арены» стала точкой притяжения для более чем 5000 бегунов из 350 городов. Несмотря на высочайшую конкуренцию, коллектив кардиодиспансера вновь не оставил шансов соперникам из пищевой, торговой и энергетической отраслей, взяв золотую медаль в командном зачёте.

«Для нас это больше, чем спорт. Как хирурги мы знаем цену каждому удару сердца, каждой минуте выносливости. Наша победа — это символ того образа жизни, который мы пропагандируем нашим пациентам. Здоровое сердце начинается с движения», — поделился врач сердечно-сосудистый хирург Кирилл Михайлов, который к тому же успешно преодолел индивидуальную полумарафонскую дистанцию в 21,1 км за 1 час 55 минут.

Специалисты отметили, что физическая активность способствует улучшению обмена веществ и снижению риска развития хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет и ожирение.

«Бег — это отличный способ не только поддерживать физическую форму, но и улучшать психоэмоциональное состояние. Во время занятий вырабатываются эндорфины, что способствует улучшению настроения и снижению уровня тревожности. Я рекомендую всем найти свой вид спорта, который нравится, и заниматься которым будет не только приятно, но и полезно. Даже небольшие физические нагрузки могут значительно улучшить качество жизни и общее состояние здоровья. Главное — помнить о постепенности и слушать свое тело. И важно помнить о дисциплине. Начните с небольших шагов, и вы увидите, как спорт сможет изменить вашу жизнь к лучшему, выработать характер и силу воли!", - рассказала Людмила Гулецкая.

Профессионализм этих людей измеряется не только секундомером на финише, но и тысячами спасённых жизней. Их двойной триумф стал лучшим доказательством того, что сотрудники одного из ведущих кардиоцентров России сами являются примером здоровья, силы воли и оптимизма.

Фото: минздрав СО