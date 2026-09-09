В Самаре оперой «Нос» открылся VII Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»

8 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича премьерой оперы Д.Д. Шостаковича «Нос» (12+) открылся VII Международного фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». Премьерный показ также состоялся 6 сентября.

На церемонии открытия министр культуры Самарской области Ирина Калягина передала слова приветствия в адрес фестивали от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева: «Сегодня мы имеем уникальную возможность погрузиться в мир музыки, созданной гением, оставившим неизгладимый след в мировой истории искусства и культуры. Музыка Шостаковича по-прежнему звучит актуально и современно, отражая глубокие человеческие чувства и переживания, объединяя людей вокруг наших духовно-нравственных ценностей, которые и сегодня помогают нам преодолевать трудности и побеждать».

«Нос» – первая опера Дмитрия Шостаковича, премьерой которой театр открывает свой 96-й сезон и фестиваль имени великого композитора, появилась в репертуаре самарского театра последней из всего оперного наследия Дмитрия Дмитриевича. На нашей сцене уже идут оперы «Леди Макбет Мценского уезда», оперетта «Москва, Черёмушки», незаконченная опера «Игроки». Художественным руководителем и главным дирижёром театра Евгением Хохловым одним из ключевых направлений репертуарной политики определено сохранение и продвижение музыкального наследия Дмитрия Шостаковича, и каждый сезон в театре появляется новая постановка произведения Дмитрия Дмитриевича.

Евгений Хохлов отмечает, что ранняя опера Шостаковича «Нос» и сегодня – «крепкий орешек» для любой оперной труппы, и для постановки этого полного композиторских находок гротескного опуса театр долго искал постановочную команду, которой бы удалось воплотить на сцене то, что задумал и сочинил 22-летний композитор.

Создатели спектакля: музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Павел Смелков, дирижёр – Евгений Хохлов, музыкальный консультант – народная артистка России Ирина Соболева, ассистент дирижёра – Алишер Бабаев, режиссёр-постановщик – Ксения Шостакович, художник-постановщик и художник по костюмам – Юлиана Лайкова, художник по свету – заслуженный деятель культуры Санкт-Петербурга, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Денис Солнцев, режиссёр по пластике – Екатерина Зеленская, главный хормейстер – Максим Пожидаев, ответственный концертмейстер – Юлия Громаковская.

Либретто Евгения Замятина, Александра Прейса, Георгия Ионина, Дмитрия Шостаковича по одноимённой повести Николая Гоголя «Нос». Мировая премьера: 18 января 1930 года, Ленинград.

В 1928 году молодой Дмитрий Шостакович, которому едва исполнилось 22 года, представил миру оперу, ставшую ярким манифестом авангарда и остроумного обличения. Основанная на одноимённой повести Николая Гоголя, «Нос» – это не просто череда забавных недоразумений. Это едкое высмеивание бюрократической системы, погони за чинами и статусом, а также утраты собственной индивидуальности в стремлении к внешним атрибутам. Шостакович, с присущим ему талантом, воплощает этот абсурд в изобретательной и энергичной музыке, наполненной пародиями, гротеском и неожиданными поворотами. Здесь нет места скуке: стремительные сцены, яркие персонажи, музыкальные шутки и драматические моменты сменяют друг друга, создавая калейдоскоп эмоций.

Самарская постановка стала четвертой в России за всю историю существования произведения. Не столь частое обращение к этому материалу имеют свои причины. Это большое количество персонажей – 78, у которых есть свои партии и сольные реплики, не считая хор и миманс. Сложные вокальные партии: Партия Ковалёва для баритона считается одной из самых сложных и масштабных в оперном репертуаре; теноровая партия Носа – короткая, но ультрасложная; партия Квартального написана запредельно высокими нотами и исполняется редким мужским певческим голосом – тенором-альтино. Нестандартный состав оркестра, включающий помимо традиционных оркестровых инструментов, балалайки, домры, а также большое количество ударных. Чрезвычайно разнородный музыкальный материал: польки и галопы, фуги и каноны, пение под балалайку и романсовые мотивы.

В творческой биографии дирижёра-постановщика Павла Смелкова самарская постановка оперы «Нос» стала третьей после «Метрополитен-опера» и Мариинского театра.

Павел Смелков - музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик оперы «Нос», главный дирижёр Приморской сцены Мариинского театра: «Это очень сложно, это «с первого взгляда совершенно даже непонятно, отчего нос гуляет в Летнем саду», но, по мере погружения, всё раскладывается на ячейки, которые становятся логичными и удобными, артисты-вокалисты сживаются с этими ролями. Работа с этой оперой трудна и для артистов, и для оркестра, и для постановщиков. Сюжет очень непростой, и найти к нему ключик тоже нелегко. Коллектив самарского театра серьезно подошел к этой задаче, все работали с максимальной отдачей».

Для того, чтобы познакомить публику ближе с этим уникальным произведением и подготовить к премьере, в апреле в рамках Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» на сцене Шостакович Опера Балет было впервые представлено концертное исполнение оперы «Нос».

«Нос» – это опера, которая заставляет смеяться над собой и окружающим миром, но при этом побуждает к глубоким размышлениям. Она напоминает нам о том, как легко потерять себя в погоне за иллюзиями, и как важно сохранять свою человечность, даже когда реальность кажется совершенно абсурдной.

«Мы решили отойти от прямой политической сатиры, сместив фокус на человеческую психологию: на внутренние страхи, комплексы и фантомы героев. Самая главная и самая сложная для нас задача в работе над «Носом» – выйти из бытового, привычного существования и найти ту меру условности, в которой артист будет органично существовать и проживать свою роль. Эта условность пронизывает всё: пластику, манеру пения и даже образ мышления персонажей. Попадая в новое, альтернативное пространство - сновидение, астрал – главный герой, Ковалёв, начинает жить по правилам сна, а сон, как известно, алогичен, парадоксален, но это не мешает героям верить в происходящее.

Зритель вместе с героем оказывается в «изнаночном», теневом Петербурге. Именно поэтому я просила художника и хореографа искать такие выразительные средства, которые помогли бы этой условности по-настоящему ожить. В этом нам очень помогает сам жанр оперы, а особенно гротескная музыка Шостаковича: её драматургия сама диктует правила игры, задавая нужный тон всему действию», – поделилась Ксения Шостакович, режиссёр-постановщик спектакля.