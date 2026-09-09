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10 сентября в здании Самарской губернской думы откроется выставка военной фотографии «Самарский рубеж»

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10 сентября в здании Самарской губернской думы откроется выставка военной фотографии «Самарский рубеж»

Это не просто фотографии с фронта. Это лица и моменты из жизни бойцов Самарского полка 1445, мобилизованных в 2022 году.
Их армейские будни удалось сохранить в кадрах военного фотографа Артура Емельянова.

Выставку представляют журнал военной фотографии «Русский квадрат»,
музей «Гвардейцы», Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Выставка реализуется в рамках Патриотического проекта "Самарский полк
1445", организатором которого является Самарское областное отделение
СЖР.

Приглашаем вас на открытие выставки 10 сентября в 15:00!

Адрес: Самарская губернская дума, ул. Молодогвардейская, 187

«Самарский рубеж» — возможность увидеть историю не по документам, а через людей, которые стали её частью.

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