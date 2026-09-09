55% россиян не получают одолженные деньги обратно

Т-Банк изучил, как и сколько денег россияне одалживают друг другу, возвращают ли эти займы и как это сказывается на отношениях людей.

Основные выводы:

● Менее половины россиян (45%) всегда получали одолженные деньги обратно. Большинство из тех, кому всегда возвращали долги, проживает в Северо-Кавказском округе — 48%.

● Почти половина опрошенных (49%) простили долги и забыли об этом. Большинство из тех, кто не требовал вернуть деньги, проживает в Дальневосточном округе — 58%.

● Самые крупные суммы одалживают и не возвращают жители Северо-Кавказского округа: 15% опрошенных не вернули займы на сумму более 100 000 ₽.

● 48% россиянам морально проще попросить деньги в долг у друга или родственника, чем взять кредит в банке.

● Более чем у половины россиян (59%) испортились отношения с родственниками, друзьями или знакомыми, которые не вернули долг.

● Почти половина россиян (49%) воспользовалась бы сервисом, помогающим урегулировать вопрос с возвратом долга, если бы такая опция существовала.

Исследование основано на опросе 2 000 россиян старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны.

Сколько россиян дают в долг и сколько возвращают

91% россиян хотя бы раз в жизни давали деньги в долг родственникам, друзьям или знакомым. Больше всего тех, кто давал в долг, проживает в Приволжском округе — 94% среди опрошенных жителей региона.