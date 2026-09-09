Россияне тратят до 30 000 рублей на чужую свадьбу

SOKOLOV выяснил, сколько россияне закладывают на поход на чужую свадьбу: подарок, новый образ, дорогу и проживание. 68% укладываются в 30 000 рублей.



Главной статьей расходов остается подарок — деньги на него закладывают 88% опрошенных. При этом 56% не считают обязательным правило, согласно которому подарок должен «закрыть место» на банкете. На сумму подарка сильнее всего влияет близость отношений с молодоженами (47%), а не масштаб торжества или траты других гостей.



Среди дополнительных расходов 38% тратятся на одежду и обувь, 30% — на дорогу и проживание. При этом 42% предпочитают не покупать ничего нового и приходят в том, что уже есть в гардеробе.