Женщина попала под машину в Кинель-Черкасском районе

Еще одно ДТП 8 сентября произошло 13:38 в Кинель-Черкасском районе. 42-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигаясь по ул. Ленинской совершила наезд на 37-летнюю женщину, которая в нарушении требований пересекала проезжую часть слева на право походу движения транспортного средства в зоне видимости пешеходного перехода. С места ДТП пешеход госпитализирован.

8 сентября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.