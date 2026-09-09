Из-за БПЛА несколько строений получили повреждения в Самарской области

Несколько строений получили повреждения в одном из садоводческих некоммерческих товариществ Самарской области в результате атаки беспилотников. Об этом 9 сентября сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В данный момент объявлен отбой опасности.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На месте работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

Жителей региона призвали не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать об их обнаружении по номеру 112, пишет Самарская газета.