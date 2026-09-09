Студент Самарского политеха разработал рецептуры экстрактных напитков без консервантов

Студент высшей биотехнологической школы Самарского политеха Александр Маматказин под руководством старшего преподавателя Виктории Приходько создали оригинальную рецептуру экстрактных напитков на основе натурального растительного сырья.

Экстрактный напиток представляет собой водный раствор концентрата, полученного из растительного сырья, с регулируемым до нужной интенсивности вкуса содержанием сухих веществ. Такая форма удобна для хранения и транспортировки.



В настоящее время разработаны две рецептуры и изготовлены тестовые образцы напитков на основе экстрактов розмарина и гвоздики. Их выбрали для начала из-за широкой доступности. Применяемая разработчиком технология предусматривает глубинную очистку концентрата от балластных соединений (эфиров, кетонов и ароматических соединений, не имеющих функциональной пользы), что позволяет получить прозрачный, бесцветный и стабильный при хранении раствор. Такой подход исключает образование взвесей и посторонних привкусов.

Идея создания напитков родилась из интереса разработчика к экспериментальным и неожиданным вкусовым сочетаниям.

«В барной практике я часто замечал использование "неподходящих" ингредиентов, которые в итоге дают невероятную вкусовую композицию, — рассказывает Александр Маматказин. — Гвоздику и розмарин привычнее видеть в еде, но в сладких напитках они звучат совершенно по-новому.



ГОСТа или нормативных документов конкретно для экстрактов в пищевой промышленности нет, поэтому сравнивать не с чем. Но хотелось создать вкусы, которых нет на полках магазинов. Главное отличие — в эксклюзивности».

Продукт позиционируется как альтернатива промышленным сокам и лимонадам, которые часто содержат искусственные ароматизаторы и консерванты, полученные путем химического синтеза.