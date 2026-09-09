В Самаре ищут перевозчиков на автобусные маршруты №4 и 99

Администрация Самары проводит открытый конкурс для транспортных компаний, желающих работать на маршрутах № 4 «Олимпийская – Железнодорожный вокзал», № 99 «Олимпийская – Железнодорожный вокзал».

Прием заявок от участников начнется 10 сентября, итоги будут известны 30 сентября 2026 года.

Как указано в описании, на маршрут № 4 должно выходить 30 автобусов малого класса, на маршруте № 99 – 35 маршруток. Ездить они должны с интервалом 10-30 минут. Салоны должны быть оборудованы системами ГЛОНАСС, системой безналичной оплаты проезда и кондиционерами.

Перевозчики будут работать по свободным тарифам, пишет СитиТрафик.