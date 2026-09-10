Минспорт Самарской области приглашает подать документы для включения в перечень, дающий право гражданам на социальный налоговый вычет

Минспорт Самарской области приглашает организации и индивидуальных предпринимателей, для которых физкультурно-спортивная деятельность является основной, подать документы для включения в перечень, дающий право гражданам на социальный налоговый вычет по НДФЛ за оплату физкультурно-оздоровительных услуг, в 2027 году.

Документы (согласие и подтверждение) принимаются до 22 сентября 2026 года:

на бумажном носителе по адресу: Самара, Чапаевская, 181-183/12

в электронном формате (обязательна электронная подпись) по адресу: minsport@samregion.ru

Согласие и подтверждение подписывается руководителем ФСО (ИП) или уполномоченным лицом с приложением доверенности.

Вся необходимая нормативная правовая информация, а также типовые формы согласия и подтверждения размещены на официальном сайте министерства спорта Самарской области: minsport.samregion.ru/category/d...

Дополнительная информация: 8(846)214-72-69

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