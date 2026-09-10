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Мигрантов обяжут платить налог за неработающих членов семьи с 2027 года

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Мигрантов обяжут платить налог за неработающих членов семьи с 2027 года

Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 январе 2027 года. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть.

«По нашей инициативе принят Федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны», — об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Кикоть отметил, что в рамках Концепции государственной миграционной политики была поставлена задача ограничить нахождение в РФ неработающих членов семей мигрантов. По его словам, удалось добиться снижения их числа на 20% по отношению к 1,7 млн. Это стало возможным благодаря критериям правительства при зачислении детей в школы, пишут "Известия".

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