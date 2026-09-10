В Новокуйбышевске прокуратура требует через суд компенсации морального вреда семьям погибших на производстве рабочих

Прокуратура г. Новокуйбышевска провела проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда.

Установлено, что 17.03.2026 при проведении работ по гидроиспытанию сетей водоснабжения на территории одного из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске погибли рабочие.

Из результатов расследования несчастного случая на производстве следует, что основной причиной происшествия послужила неудовлетворительная организация работ и нарушение требований охраны труда со стороны подрядной организации, в которой погибшие являлись работниками.

Прокурор обратился в суд с исками о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу родственников погибших. Ход и результаты их рассмотрения на контроле прокурора города.

Кроме того, надзорное ведомство продолжает контролировать ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).